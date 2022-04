Sta bene la piccola Nicole scomparsa a Sant’Angelo Limosano: “In buone condizioni, non era spaventata” Sta bene la piccola Nicole, la bimba di 5 anni che era scomparsa nella serata di ieri a Sant’Angelo Limosano, in Molise. Soccorsa da un elicottero della polizia, è stata affidata prima al 118 e poi all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nicole si è allontanata intorno alle 23 di ieri sera, sabato 2 aprile, dalla sua abitazione di Sant'Angelo Limosano, in provincia di Campobasso. Da allora i genitori avevano perso le sue tracce e per ore hanno atteso angosciati l'esito delle ricerche delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e dei cittadini volontari nelle campagne attorno alla loro abitazione. Alla fine la bimba di 5 anni è stata ritrovata viva, fortunatamente in buone condizioni di salute. Dodici ore di ricerche per riportare a casa Nicole, che è stata individuata a circa due chilometri dall'abitazione di famiglia. A ritrovarla un elicottero della polizia con la squadra di soccorso alpino. Dall'alto i soccorritori hanno riconosciuto il giaccone rosa della bimba nei pressi di una scarpata, in una zona a valle rispetto al bosco nel quale si sono concentrate principalmente le ricerche nella notte.

La piccola è stata subito raggiunta dai soccorritori che l'hanno trasportata in elicottero fino al campo sportivo. La bimba è stata affidata al 118 sotto l'applauso scrosciante di cittadini e agenti coinvolti nella ricerca. Le sue condizioni di salute sono buone malgrado la notte trascorsa nel bosco con temperature sotto lo zero. La bimba infatti è stata ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso, ma i medici promettono che presto potrà tornare a casa. A Sant'Angelo la colonnina di mercurio questa notte ha toccato i meno due gradi e a tratti ha nevicato. Le condizioni metereologiche avevano reso le preoccupazioni della famiglia e di tutti coloro che stavano cercando Nicole ancora più grandi. Al momento del ritrovamento, però, la bimba è apparsa tranquilla e in buone condizioni.

Secondo le prime informazioni fornite dalla famiglia, la piccola potrebbe essere uscita di casa arrampicandosi su una sedia posta sotto la finestra al primo piano. La finestra, infatti, affaccia a circa un metro da terra. La bambina è riuscita a scavalcare e in pochi minuti si è addentrata nel bosco, approfittando di un momento di distrazione dei genitori.