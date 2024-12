video suggerito

Neve in arrivo nel weekend e calo termico fino a Natale: le zone interessate e le previsioni meteo Il fine settimana che precede il Natale sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, con piogge e anche neve per l’arrivo di fredde correnti di origine polare con un conseguente brusco calo delle temperature che potrebbe protrarsi fino al 25 dicembre. Prevista una intensificazione dei venti con raffiche anche oltre i 100 km/h specialmente a Centro-Sud. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Tempo instabile in questo ultimo weekend prima di Natale. La perturbazione fredda proveniente dal nord Atlantico interesserà diverse regioni, sopratutto quelle del Centro e del Sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore arancione sull'Emilia Romagna e gialla in altre sette regioni per oggi sabato 21 dicembre. Sono attese nevicate su alcuni tratti dell'Appennino, con accumuli fino a quote collinari.

Il tempo sull'intera penisola sarà prevalentemente nuvoloso, con possibili precipitazioni. Le temperature subiranno un calo in molte regioni italiane, a causa dell'ondata di freddo in arrivo poco prima delle festività. Ed è probabile che questa situazione si protrarrà anche fino al 25 dicembre.

Neve e freddo in arrivo sull’Italia: dove nevicherà nel weekend

Nella giornata di oggi la perturbazione tenderà ad allontanarsi dalla nostra Penisola lasciando spazio a un miglioramento del tempo; insisteranno però venti intensi al Sud, mentre le fredde correnti polari causeranno quasi dappertutto un ulteriore calo delle temperature che potrebbero portare a nevicate anche a quote basse.

Particolarmente interessate saranno la Toscana centro-meridionale, le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo, il Lazio e, a seguire, anche i settori tirrenici del Sud, in particolare la Campania e i litorali della Calabria. La neve comunque scenderà a partire dei 1.000 m di quota al Centro e più in alto sui rilievi del Sud.

Nella seconda parte di domenica è poi atteso l’arrivo di un’altra perturbazione che causerà un nuovo peggioramento del tempo al Centro-Nord.

Fino a quando durerà la neve, le previsioni fino a Natale

L'aria fredda associata a questa perturbazione manterrà un clima rigido, con temperature più basse rispetto alla media, e genererà un vortice di bassa pressione.

Questo fenomeno, per tutta la prima parte della prossima settimana, incluso il giorno di Natale, porterà nuvolosità, piogge e nevicate a quote relativamente basse sul Medio Adriatico e al Sud. Nel resto d'Italia, invece, il periodo festivo sarà contraddistinto da prevalenza di sole.

I fiocchi sono attesi quote collinari sull’Appennino centrale e fin sotto i 1000 metri anche sull’Appennino meridionale nella prossima settimana.