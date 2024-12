video suggerito

Neve e freddo a Natale e Santo Stefano, quanto durerà l'ondata di gelo e dove nevicherà: le previsioni meteo Vento forte, gelo e neve attesi per Natale e Santo Stefano. Tra mercoledì 25 dicembre e giovedì 26 dicembre neve a bassa quota e ondata di gelo artico sulle regioni del centro sud ma si tratta di una situazione meteo che è destinata durare poco.

A cura di Antonio Palma

Freddo, vento forte e neve anche in collina caratterizzeranno questo Natale 2024 per gli Italiani. Tra mercoledì 25 dicembre e giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, la perturbazione con l'aria fredda e l'ondata di gelo che sta interessando il nostro Paese continuerà a mantenere condizioni di elevata instabilità meteo soprattutto sulle regioni centri-meridionali. La neve cadrà fino a bassa quota e sotto i 600 metri in Appennino ma ci saranno gelate diffuse e temperature invernali su tutta l'Italia e raffiche di vento forte da nord-est fino a 60-80 km/h.

Dove nevicherà a Natale e Santo Stefano, prevista neve anche a bassa quota

Grazie al nucleo di aria fredda di origine artica, che dal Nord Europa è arrivato sul Mediterraneo, a Natale prevista neve anche a bassa quota sull'Appenino Centro meridionale con quota neve anche sotto i 600 metri in Abruzzo, Molise, Marche, Campania e Basilicata e al di sopra degli 800 metri tra Calabria e Sicilia settentrionale. Sul resto dell'Italia invece avremo tempo più asciutto e spazi soleggiati, in particolare al nord. A Santo Stefano, invece, grazie ad una rimonta dell'alta pressione, il tempo migliorerà via via anche al centro con residui rovesci e nevicate più intermittenti sulle medesime regioni. Preludio a un venerdì in cui il tempo migliorerà anche sulle regioni meridionali.

Calo termico e gelo, quanto durerà l'ondata di freddo artico e vento sull'Italia

La vasta perturbazione con aria fredda che sta interessando il nostro Paese ha portato venti gelidi di origine artica che hanno fatto calare la temperature su livelli decisamente invernali. Anche al nord, dove il tempo sarà asciutto, tra Natale e Santo Stefano assisteremo a gelate diffuse e vento intenso. Una situazione meteo che però è destinata durare poco. Già il 26 dicembre, infatti, i fenomeni saranno in decisa attenuazione e col ritorno dell'alta pressione le temperature si alzeranno ovunque. Dal 27 dicembre il tempo migliorerà ulteriormente al centro e poi anche al sud con ultimi e deboli piogge solo su Puglia, bassa Calabria e Sicilia.