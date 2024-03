Neonato rapito in ospedale a Pisa, la madre ancora irreperibile: “Potrebbe aver lasciato la città” Risulta ancora irreperibile la donna che il 28 febbraio scorso ha rapito il figlioletto appena nato nell’ospedale di Pisa. Secondo quanto reso noto, la donna senza fissa dimora sarebbe seguita dai servizi sociali del Comune per un problema di tossicodipendenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Sono ancora irreperibili la donna e il neonato rapito nei giorni scorsi dall'ospedale di Pisa. Secondo quanto reso noto, la madre del piccolo avrebbe lasciato la città insieme al bimbo. Le ricerche continuano su tutto il territorio regionale. Stando a quanto emerso dalle prime indagini, la mamma del neonato lo aveva prelevato dalla culletta dell'ospedale in accordo con il compagno, fuggendo prima di un incontro con i servizi sociali. Sull'episodio continuano a indagare i carabinieri che sono riusciti a rintracciare il padre del neonato la sera stessa della scomparsa.

L'uomo avrebbe scelto di non collaborare con gli inquirenti e per questo si è rifiutato di rispondere alle domande delle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, mamma e figlio potrebbero essere già da qualche giorno nella provincia di Grosseto. Non è chiaro se la donna possa contare sull'appoggio di alcuni complici o si stia spostando da sola, senza il supporto di persone che possano coprirla nella sua fuga con il neonato.

La donna era sotto l'osservazione dei servizi sociali del Comune insieme al compagno per via di alcuni problemi di tossicodipendenza. La coppia che da poco aveva avuto un figlio era senza fissa dimora e lo scorso mercoledì 28 febbraio ha deciso di intrufolarsi nel reparto di neonatologia e di portare via il bambino, senza farsi notare dal personale sanitario e dagli addetti alla sicurezza.

Poche ore dopo il rapimento, i due avrebbero dovuto discutere con i servizi sociali un eventuale affidamento del piccolo. Il padre del neonato è stato rintracciato a 15 chilometri di distanza dal luogo del rapimento ma non ha fornito indicazioni su dove potesse essere la madre del piccolo. Le autorità, fa sapere la Repubblica, hanno allertato anche la polizia alla frontiera marittima e aerea per evitare che la donna possa lasciare la regione.