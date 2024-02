Neonato portato via dall’ospedale di Pisa: il padre non collabora, si cercano ancora il piccolo e la madre Ancora senza esito le ricerche del neonato che mercoledì 28 febbraio è stato prelevato dall’ospedale Santa Chiara di Pisa dai genitori senza il consenso dei sanitari. Il padre è stato rintracciato, mentre della donna e del piccolo non si hanno notizie. Il bambino è nato una settimana fa e non era ancora stata formalizzata la procedura di dimissioni. La coppia avrebbe agito nel timore di perdere la custodia del figlio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Restano ancora senza esito le ricerche del neonato che ieri, mercoledì 28 febbraio, è stato prelevato dall'ospedale Santa Chiara di Pisa dalla madre e dal padre senza il consenso dei sanitari. Il bambino è nato una settimana fa e non era ancora stata formalizzata la procedura di dimissioni, i due erano in attesa di un incontro con gli assistenti sociali.

La coppia, da tempo seguita dai servizi sociali, avrebbe agito nel timore di perdere la custodia del figlio. Pare infatti sia stata una pratica di affido del bimbo, fatta partire dai servizi sociali, a spingere i due a portare via il neonato. Nella serata di mercoledì il padre è stato rintracciato, non la mamma e il piccolo. Secondo quando hanno riferito fonti investigative, riportate da La Nazione, non starebbe collaborando con gli inquirenti.

Della vicenda è inoltre costantemente informata la Procura minorile, mentre i carabinieri stanno setacciando il territorio nel tentativo di rintracciare la madre e il figlio. Inoltre, la donna è sarda di origine, per questo motivo sono state allertati anche la Polaria e la Polmare, per verificare che non decida di andarsene in aereo o in traghetto. È anche costantemente monitorata la stazione ferroviaria della città.

L'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 13, quando l'uomo ha eluso la sorveglianza dei presenti in ospedale, ha preso il neonato e si è allontanato in sella a una bicicletta che aveva lasciato fuori dalla struttura, facendo perdere le proprie tracce insieme alla moglie. Le autorità sanitarie hanno subito allertato le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto e hanno fatto scattare una caccia all'uomo.

"Oggi all’ospedale Santa Chiara a Pisa un neonato è stato portato via all’improvviso e di corsa dai genitori, che si sono allontanati con lui senza l’assenso dei sanitari e senza aspettare un incontro già pianificato in reparto per la gestione delle dimissioni. Del fatto sono state avvertite le forze dell’ordine", si leggeva in una nota diffusa dall’Azienda sanitaria pisana.