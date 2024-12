Neonata muore poco dopo il parto a Cagliari, oggi l’autopsia. “Ha smesso di respirare subito”

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Sarà necessaria l‘autopsia per determinare le cause della morte di una neonata deceduta ieri al Policlinico di Monserrato, in provincia di Cagliari. La tragedia è avvenuta dopo un parto cesareo non programmato eseguito alla 35ª settimana di gestazione, presumibilmente a causa di un distacco della placenta.

La piccola è nata con otto settimane di anticipo. Tuttavia, ha smesso di respirare quasi immediatamente, stando a quanto ricostruiscono i giornali locali.

Attualmente sono in corso due indagini: una interna, condotta dall'Aou di Cagliari, e l'altra dalla Procura locale, che ha disposto il sequestro del corpo della neonata in vista dell'esame autoptico programmato per questa mattina. Sui fatti si conoscono ancora pochissimi dettagli, salvo che la madre (a quanto pare anche lei ginecologo), è stata sottoposta al cesareo.

L'esame autoptico sarà cruciale per determinare le cause esatte del decesso e per verificare eventuali responsabilità mediche o complicazioni inevitabili. L'incarico sarà affidato dal pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Gilberto Ganassi, e potrebbe essere eseguita già nel primo pomeriggio.

Il caso di Monserrato riporta alla mente quello avvenuto solo pochi giorni fa a Catania, dove una neonata è deceduta circa nove ore dopo il parto naturale nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Garibaldi Nesima. La madre è stata ricoverata in terapia intensiva per complicazioni. La Procura locale sta indagando per omicidio colposo e responsabilità sanitaria, coinvolti sei medici del nosocomio siciliano.