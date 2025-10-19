Neonata morta dopo parto in casa nel vicentino: servono nuovi esami per chiarire le cause del decesso

La bimba è morta sette ore dopo essere nata in una casa di Bassano del Grappa: l’autopsia non ha chiarito le cause del decesso, saranno quindi necessari ulteriori esami.

Saranno necessari ulteriori accertamenti di laboratorio per stabilire con precisione le cause della morte della piccola Virginia, deceduta sette ore dopo essere venuta al mondo durante un parto in casa, domenica scorsa. L’autopsia eseguita due giorni fa a Padova ha fornito le prime indicazioni, ma – come spiegano fonti investigative – dovrà essere integrata da "esami di laboratorio ancora più specifici" per chiarire ogni aspetto. Le ipotesi restano aperte e i risultati definitivi non arriveranno prima di sessanta giorni.

Virginia è nata alle cinque del mattino, nella casa di famiglia a Borso del Grappa, assistita dai genitori e da due ostetriche professioniste. Tutto sembrava procedere regolarmente: i parametri vitali erano nella norma, la bambina aveva già preso il latte e in casa si respirava l’emozione di un lieto evento. Poi, all’improvviso, il dramma.

Un lieve rigurgito e un colore anomalo notato da un’ostetrica hanno fatto scattare l’allarme. È stato contattato il medico di riferimento, mentre dalla centrale del 118 è partita una squadra di emergenza. In pochi minuti l’automedica e l’ambulanza della Pedemontana Emergenza sono arrivate a Crespano, seguite dal velivolo di soccorso dell’Ulss di Belluno, poiché quello di Treviso non era disponibile.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Pieve del Grappa. Mamma e neonata sono state trasferite in ambulanza fino al punto di atterraggio di Semonzo, poi in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Nonostante i tentativi di rianimazione ripetuti in terapia intensiva, Virginia è morta alle 11.15 per shock emorragico.

La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo d’indagine per accertare ogni responsabilità e ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Gli inquirenti intendono capire se le condizioni della neonata si siano aggravate in modo improvviso dopo un parto apparentemente regolare o se le complicazioni fossero in qualche modo prevedibili o gestibili in una struttura ospedaliera.