Neonata di pochi giorni si sta ustionando in spiaggia, medico si accorge del pericolo e le salva la vita

Un medico in vacanza a Jesolo ha notato vicino al suo ombrellone una neonata di 15 giorni appena che si stava ustionando sotto il sole e, senza pensarci due volte, è intervenuto. L’uomo ha lanciato l’allarme e ha salvato la piccola, subito soccorsa e trasportata in ospedale. Le su condizioni sarebbero serie ma stabili.
A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Ha notato vicino al suo ombrellone una neonata di pochi giorni che si stava ustionando sotto il sole e, senza pensarci due volte, è intervenuto.

L'uomo, un medico in vacanza a Jesolo (Venezia), si è accorto di ciò che stava accadendo a pochi metri da lui e ha subito lanciato l'allarme. Il fatto, secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, risale a sabato scorso, 8 agosto.

La bimba, 15 giorni appena, aveva la pelle di un rosso molto intenso e continuava a piangere disperatamente. Insieme a lei c'erano anche i suoi genitori, una coppia di turisti stranieri, che hanno probabilmente sottovalutato la situazione e non si sono accorti del pericolo imminente.

Il medico, al contrario, intuendone la gravità, si è avvicinato e ha fatto scattare l'allarme. Gli operatori del 118 sono giunti sul posto in pochi minuti e, dopo iniziali resistenze della madre, hanno trasferito in elisoccorso la neonata all'ospedale di San Donà con scottature molto gravi.

Poi la bimba è stata portata a Padova, nel reparto pediatrico specializzato. Stando a quanto riporta la Nuova Venezia, la Croce Verde di Padova, con un' ambulanza attrezzata per situazioni di questo tipo, ha prelevato la piccola dalla pista di atterraggio elicotteri in emergenza sanitaria e l'ha subito trasferita al pronto soccorso pediatrico.

Intanto, le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto e valutare eventuali responsabilità. Al momento non risulterebbero indagati né ipotesi di reato (la madre era vicino alla bimba, per cui non si parlerebbe di abbandono di minori).

Le condizioni della piccola, a quanto si apprende, sarebbero serie ma stabili. È fuori pericolo proprio grazie all'intervento del medico e dei sanitari.

L'esposizione prolungata ai raggi solari avrebbe potuto portare a conseguenze ben peggiori se l'uomo non si fosse accorto di quanto stava accadendo e non avesse agito in modo così tempestivo.

