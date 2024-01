Nel palazzo improvviso incendio, 59enne muore nel rogo, 10 persone evacuate: tragedia in Trentino La tragedia a Levico, dove il Sindaco ha fatto evacuare dal palazzo le persone suonando ai citofoni. “Inizialmente pensavamo che tutti fossero scappati e che non ci fosse più nessuno e invece è una tragedia” ha dichiarato il primo cittadino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Levico dove un improvviso incendio divampato in un palazzo nel centro del comune trentino ha causato la morte di un uomo di 59 anni e l'evacuazione forzata di tutti i residenti nello stesso stabile. L'allarme poco prima delle 18 in via Dante, nel pieno centro di Levico, quando alcuni residenti hanno visto le fiamme e il fumo uscire dalle finestre di uno dei palazzi che affacciano in strada.

L'arrivo immediato sei soccorsi, però, purtroppo non ha evitato la tragedia. Sul posto sono intervenuti sia le squadre dei vigili del fuoco volontari di Levico che i mezzi dal comando di Trento che hanno spento poi le fiamme anche grazie a un'autoscala. Quando i pompieri sono riusciti a entrare nell'appartamento, però, per la vittima ormai non c'era più nulla da fare. L'uomo, residente nel paese e conosciuto in zona, era riverso a terra nella sua abitazione al secondo piano di una palazzina nella centralissima via Dante.

I soccorsi hanno solo potuto accertarne il decesso, la morte probabilmente dopo essere rimasto intossicato dal fumo. Sul posto anche i carabinieri di Borgo Valsugana, i sanitari e la polizia locale ma anche il sindaco Gianni Beretta che è stato tra i primi a intervenire perché era in zona ed è accorso subito dopo essere stato avvertito di quanto stava accadendo. Il primo cittadino ha fatto evacuare dal palazzo le persone residenti suonando ai citofoni.

Leggi anche Vasto incendio in un mobilificio di Azzano Decimo: soccorse tre persone intossicate dal fumo

"All'interno le fiamme erano già altissime e non c'era la possibilità di entrare. Inizialmente pensavamo che tutti fossero scappati e che non ci fosse più nessuno e invece è una tragedia" ha dichiarato il Sindaco a L'Adige. Le cause del rogo sono ancora sconosciute e in fase di accertamento. Le indagini proseguono da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Dieci persone dovranno trascorrere la notte fuori casa in attesa delle verifiche sull'immobile che è stato completamene invaso dal fumo.