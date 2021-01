Il rifiuto di un passeggero di indossare una mascherina a bordo di un volo di linea per Catania ha fatto l'aereo al rientro in aeroporto. Freya Angeolova Moutafova, una cittadina italiana di 24 anni residente in Bulgaria, era salita a bordo del volo Air Malta in partenza dall'aeroporto internazionale di Luqa alle 6 del mattino di oggi 11 gennaio. Subito dopo il decollo, è scoppiata una discussione con un membro dell'equipaggio che ha insistito sul fatto che la donna doveva indossare la sua mascherina protettiva. Ma la passeggero si è rifiutata ostinatamente, nonostante fosse stata avvertita dei possibili rischi per la salute che poneva a tutti i presenti, passeggeri ed equipaggio. Al comandante del volo Air Malta non è rimasto altro che fare ritorno a Luqa dove la passeggera è stata sbarcata e consegnata alle forze dell’ordine. Arrestata e tradotta in tribunale, dove ha ammesso di aver disobbedito agli ordini dell’equipaggio, come riporta Times of Malta.

Passeggera condannata

Oltre ad essere stata condannata ad una pena detentiva di 6 mesi (pena sospesa per due anni), la donna ha ricevuto anche un severo ammonimento dal tribunale, presieduto dal magistrato Donatella Frendo Dimech, che ha sottolineato che "un comportamento così irresponsabile rappresentava un rischio non solo per la stessa imputata ma anche per tutti gli altri passeggeri e per l'equipaggio". "Rifiutare di indossare una mascherina protettiva di fronte alla realtà di una tale pandemia, è certamente un comportamento irresponsabile che non poteva essere tollerato", ha avvertito la corte. L'accusa era rappresentata dall'ispettore Hubert Gerada.