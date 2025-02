video suggerito

Nasconde la madre morta per due anni in casa a Comiso: l'ipotesi che lo abbia fatto per intascare la pensione Il figlio della donna di 96 anni trovata in avanzato stato di decomposizione nella sua casa a Comiso, in provincia di Ragusa, avrebbe nascosto il corpo per due anni per intascarsi la pensione. Si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso.

A cura di Giorgia Venturini

immagine di repertorio

Si indaga per capire nel dettaglio cosa sia successo alla donna di 96 anni trovata in avanzato stato di decomposizione nella sua casa a Comiso, in provincia di Ragusa. L'anziana era morta nel 2023. Ora il figlio, un infermiere di 58 anni e senza precedenti, è stato denunciato a piede libero per occultamento di cadavere e truffa aggravata: tra le ipotesi al vaglio della polizia che si occupa della indagini c'è quella che il 58enne non avesse detto nulla del decesso per intascarsi la pensione della madre. Sono in corso accertamenti bancari per confermarlo.

Certo al momento è che l'anziana è morta nel 2023 per cause naturali. Il figlio avrebbe lasciato in casa il corpo della donna che è stato trovato già in avanzato stato di decomposizione. Ad amici, parenti e vicini l'uomo avrebbe raccontato che la madre era in una casa di cura. Nel tempo dall'appartamento però arrivava un forte odore: gli inquilini del palazzo però lo associavano ad alcuni lavori in zona, o meglio ai bagni chimici di un'impresa edile installati proprio nella via accanto. Ma come hanno fatto i poliziotti a scoprire il cadavere?

Gli agenti sono intervenuti sul posto dopo che il 58enne sosteneva di avere sentito dei rumori in casa e di temere che ci fossero dei ladri. Così i vicini di casa hanno chiamato la polizia, ma una volta lì l'uomo avrebbe negato che ci fossero i ladri e avrebbe cercato di allontanare i poliziotti. Ma questi sono entrati nell'abitazione e hanno trovato la donna in avanzato stato di decomposizione. Sarebbe stato il figlio a confermare che si trattava della madre e che era morta nel 2023: tutto poi è stato confermato anche dal medico legale.