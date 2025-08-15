Attualità
video suggerito
video suggerito

Nasconde 4 chili di droga del cannibale in casa, all’insaputa dei coinquilini: cos’è e perché si chiama così

Sono stati sequestrati a Bologna 4 kg di “droga del cannibale”, così chiamata a causa dei gravi danni che può provocare agli organi interni. Lo stupefacente è stato trovato nell’abitazione di un 29enne, ora in manette, che aveva nascosto il traffico illecito ai suoi coinquilini.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Gabriella Mazzeo
31 CONDIVISIONI
Immagine

Si chiama "droga del cannibale" e provoca gravi danni agli organi interni con effetti come l'eccitabilità e l'aggressività in chi l'assume. Nel quartiere bolognese della Barca sono stati sequestrati oltre 4 kg di questo stupefacente sintetico insieme a 2 kg di cristalli Mdna, oltre 2mila pasticche di diverse dimensioni, 60 grammi di metilone, 65 grammi di anfetamina e metanfetamina e 23 grammi di marijuana.

La Squadra Mobile ha arrestato un 29enne incensurato, individuato grazie alle segnalazioni arrivate su Youpol. I chili di sostanza stupefacente erano stati nascosti in un borsone e non erano probabilmente destinati solo alla piazza di spaccio bolognese. Il giovane arrestato aveva nascosto la droga nell'abitazione che condivideva con i coinquilini, all'oscuro di tutto.

L'operazione rappresenta il più ingente sequestro di "droga del cannibale" mai avvenuto nel nostro Paese. Nell'abitazione del 29enne e dei malcapitati coinquilini sono stati trovati anche 1.850 euro, bilance e bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e varie buste per il confezionamento delle singole dosi. L'appartamento era, in pratica, una base di smistamento e spaccio.

Leggi anche
Il proprietario va in vacanza e 4 ragazzini gli occupano casa: "Volevamo restare fino al suo ritorno"

Il 29enne è stato arrestato all'esito degli accertamenti e dopo la convalida nei suoi confronti sono stati disposti i domiciliari. Le indagini della Squadra Mobile, però, non sono terminate: si continua a investigare per capire quali fossero i canali di rifornimento di questo tipo di sostanze, solitamente prodotte in Nord Europa e spedite poi in Italia.

La "droga del cannibale", come già accennato, ha effetti molto pericolosi sulla salute: la sostanza stupefacente infatti provoca gravi danni agli organi di chi l'assume a causa di sottoprodotti di sintesi che rimangono all'interno delle sostanze. Lo stupefacente compromette anche il sistema nervoso centrale, provocando allucinazioni, eccitabilità, confusione e una grande aggressività.

Attualità
31 CONDIVISIONI
Immagine
guerra in
ucraina
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: attesa per il vertice in Alaska
Perché il modello finlandese sarebbe una trappola per l’Ucraina: parla l’ex ambasciatore di Helsinki a Mosca
"La guerra non finirà ora": l'ex ambasciatore Usa in Ucraina spiega tre possibili esiti dell'incontro
Incontro Trump-Putin, cosa sappiamo: quando ci sarà il vertice per la pace in Ucraina e perché in Alaska
“Il vertice con Trump è una vittoria di Putin, ma non porta la pace in Ucraina”: parla l'esperto di negoziati
Trump avvisa Putin dopo la call con Zelensky: "Se non ferma la guerra, avrà gravi conseguenze"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views