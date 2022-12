Nasconde 10mila euro nell’armadio ed esce per il pranzo di Natale: i ladri svaligiano l’appartamento Una donna aveva nascosto 10mila euro nell’armadio prima di uscire per raggiungere i parenti in occasione del pranzo di Natale in famiglia. Durante la sua assenza, alcuni malviventi hanno fatto irruzione nell’appartamento di Rivarolo (Genova) e hanno portato via i contanti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva nascosto diecimila euro in contanti nell'armadio della sua abitazione prima di uscire di casa per il tradizionale pranzo con i parenti del giorno di Natale, ma al suo rientro ha trovato una spiacevole sorpresa. Durante la sua assenza, infatti, alcuni ladri sono riusciti ad entrare nell'appartamento e hanno portato via il denaro nascosto nell'armadio in camera da letto.

Il tutto si è verificato a Genova, nel quartiere popolare di Rivarolo. A lanciare l'allarme, il fratello della vittima che è tornato a casa per primo.

Dopo essere entrato nell'abitazione ha notato una finestra lasciata aperta. Solo dopo si è reso conto che le stanze dell'appartamento erano state messe a soqquadro e che mancavano i 10mila euro in contanti che la sorella nascondeva nell'armadio.

L'uomo ha contattato subito le forze dell'ordine che si sono recate sul posto per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Le indagini su quanto accaduto nelle ore di assenza di fratello e sorella sono ancora in corso.

Una brutta sorpresa nel giorno di Natale che la donna voleva trascorrere in compagnia dei familiari. La dinamica dei fatti è ancora tutta da chiarire: i ladri potrebbero aver studiato le abitudini della donna e aver appreso tramite appostamenti del suo impegno per il pranzo del 25 dicembre.

Altra ipotesi non da escludere, però, è che i malviventi possano aver avuto un "colpo di fortuna", mettendo subito a soqquadro la stanza nella quale avrebbero potuto trovare oggetti di valore.

Non è chiaro se i ladri abbiano svaligiato altri appartamenti nel quartiere. I fatti saranno accertati dagli agenti anche grazie alle testimonianze dei residenti della zona, quasi tutti in casa al momento del furto per il tradizionale pranzo di Natale in famiglia. Stando alle prime informazioni diffuse, però, nessuno si sarebbe accorto dell'effrazione.