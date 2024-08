video suggerito

Muore precipitando in un dirupo per fare un selfie a Bali, la sorella: "È stato un tragico incidente" Maria Grazia Zicari, sorella di Giancarlo, l'ingegnere di 49 anni morto dopo essere precipitato da un dirupo insieme alla compagna a Bali, in Indonesia, ha ricordato il fratello in un'intervista. "Era una persona veramente buona e gentile. Tutti lo conoscevano e gli volevano bene", ha detto la donna.

A cura di Eleonora Panseri

A sinista, Giancarlo Zicari, 49 anni (Foto Instagram). A destra, i soccorritori durante le operazioni di recupero del corpo.

"Era una persona veramente buona e gentile. Tutti lo conoscevano e gli volevano bene. È stato un tragico incidente". A parlare è Maria Grazia Zicari, sorella di Giancarlo, l’ingegnere di 49 anni, originario di Matera ma residente a Pisa, morto dopo essere precipitato da un dirupo a Bali, in Indonesia.

L'uomo è caduto a causa del cedimento di una ringhiera, mentre stava scattando un selfie con la sua compagna. La coppia si trovava nel villaggio di Baturiti, su una terrazza panoramica. I due volevano portare a casa con loro un'immagine delle note cascate naturali di Vila Gajah Mas.

"Chissà quanti turisti prima di loro avevano raggiunto quel punto panoramico per scattare un selfie", ha detto ancora la sorella del 49enne, intervistata da La Nazione. L'incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 4 agosto, intorno alle 11.20 (in Italia erano circa le 5 del mattino, ndr)

"La vittima è morta in seguito a una caduta dall'alto della cascata da un'altezza di 25 metri", ha detto domenica sera il capo delle pubbliche relazioni della polizia di Tabanan, citato da Cnn Indonesia. Secondo quanto riporta il quotidiano, la coppia si sarebbe appoggiata a una ringhiera per scattare la foto ma la barriera non avrebbe retto, facendola precipitare nel vuoto.

La compagna, rimasta incosciente per circa un’ora, quando ha ripreso conoscenza ha visto il 49enne deceduto accanto a lei che è riuscita a dare l’allarme e a far partire la catena dei soccorsi. Entrambi sono stati trasportati all’Ospedale Prof Ngoerah Denpasar, ma l’ingegnere, secondo quanto riportano fonti mediche, è morto sul colpo. La donna ha invece riportato diverse fratture e rientrerà presto in Italia.

"Abbiamo avviato le procedure burocratiche con il supporto dell’Ambasciata italiana per riportare la salma di Giancarlo a Pisa – ha spiegato ancora Maria Grazia Zicari –. Il trasferimento dovrebbe avvenire tra circa due settimane". Non si sa ancora quanto verranno celebrati i funerali che si terranno nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa.