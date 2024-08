Muore in un incidente mentre va al funerale dell’amico motociclista, grave la moglie

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

João Ramadas | Il luogo dell'incidente

Doveva accompagnare in moto il corteo funebre dell'amico Pedro Lopes. Ilídio Maricato, 66 anni, parte con la moglie per partecipare alla cerimonia commemorativa, ma a causa di un incidente perde la vita. L'uomo stava viaggiando sulla Estrada Nacional 109 di Pereira Figueira da Foz, Portogallo, diretto verso Bom Sucesso, per unirsi al corteo funebre, quando un furgone è apparso sulla carreggiata in senso opposto e l'ha colpito. L'uomo non è sopravvissuto, la donna, di 65 anni, ha ferite gravi ed è stata subito soccorsa dai paramedici.

Ilídio Maricato e Pedro Lopes erano amici da tempo e entrambi facevano parte del Grupo Motard da Gândara condividevano infatti la passione per il motociclismo. Lopes, 53 anni, era mancato la notte del 14 agosto, vittima di un incidente con la motocicletta che guidava. Secondo i media locali si stava dirigendo a una celebrazione della Madonna della Buona Morte. "Una perdita enorme per questo Gruppo Motard da Gândara, il nostro partner Pedro Lopes, ci ha lasciato ieri… che tu possa continuare il tuo viaggio ovunque tu ci segui e accompagnarci sempre con la tua luce e la tua disposizione che ti hanno così caratteristico….

Alla moglie, al figlio e agli altri familiari, le nostre più sincere condoglianze in questo momento di dolore!!! Saremo sempre qui e presenti…", ha scritto il un post il Grupo Motard da Gândara.

Tutta la comunità è in lutto e ha condiviso parole di cordoglio verso le famiglie coinvolte nell'incidente: "Il comune di Figueira da Foz sta piangendo piange la morte di due figli della terra: Pedro Lopes e Ílidio Maricato, vittime di incidenti motociclistici".

Sembra che l'autista del furgone conoscesse entrambe le vittime, tutti vivevano infatti nello stesso villaggio. I testimoni hanno raccontato ai media locali che l'uomo è sembrato devastato dopo l'incidente, come spiegato sulla testata portoghese Correio da Manhã, l'autista avrebbe superato senza vedere del motociclista che gli stava andando incontro.

Al corteo funebre era presente anche il figlio di Ilídio Maricato, quando ha perso di vista il padre è tornato indietro per cercarlo. Sono bastati pochi metri per trovarsi di fronte ai soccorsi che cercavano invano di rianimare il padre. La madre invece è stata affidata alle cure dei paramedici.