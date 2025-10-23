Attualità
Muore dopo una caduta dal secondo piano a Fermo, passante la trova in strada alle 7 del mattino: si indaga

Una donna di 60 anni è morta dopo una caduta dal secondo piano a Porto San Giorgio (Fermo). Il suo corpo senza vita è stato ritrovato da un passante alle 7 del mattino. Si indaga sulla dinamica dei fatti.
A cura di Gabriella Mazzeo
Una donna di 60 anni è stata ritrovata col volto riverso a terra in strada a Porto San Giorgio (Fermo). Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 7 del mattino: la donna sarebbe caduta dal secondo piano di un condominio in viale della Repubblica per cause che sono ancora da accertare.

Gli operatori della Croce Azzurra hanno potuto solo constatare il decesso della donna, morta praticamente sul colpo dopo la caduta. Sulle cause dell'accaduto indagano le forze dell'ordine.

L'allarme è stato lanciato da un passante che ha trovato il corpo senza vita riverso a terra mentre usciva di casa per andare al lavoro. Il residente che allertato 118 e forze dell'ordine, intervenute immediatamente sul posto per i rilievi del caso.

Dell'identità della vittima non si sa ancora nulla, così come non sono al momento disponibili informazioni sulla dinamica dei fatti, quasi del tutto sconosciuta. Si indaga, certo, per appurare che dietro la morte della donna non vi sia la responsabilità di terzi.

Sul posto sono stati effettuati tutti i rilievi del caso ma per il momento non vi sarebbero sospettati nella lista delle forze dell'ordine, al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità penali.

In aggiornamento

