Muore d’infarto in ospedale, attendeva da 12 giorni l’operazione al cuore: indagati 5 medici

Un uomo di 68 anni si è presentato in ospedale per un problema al cuore ed è morto d’infarto. Da 12 giorni era in attesa di essere sottoposto a una operazione. La Procura di Taranto ha aperto un fascicolo e ha indagato 5 medici.

Un uomo aspettava di essere operato al cuore da 12 giorni, ma prima di essere sottoposto all'intervento è morto di infarto. La vittima è un medico di 68 anni. Su quello che gli è accaduto è stato aperto un fascicolo e nel registro degli indagati sono stati inseriti 5 medici. Ora sarà l'autopsia a chiarire con precisone le cause del decesso ed eventuali responsabilità. L'autopsia è stata affidata al medico legale Davide Ferorelli e al cardiochirurgo Nicola Marraudino.

Stando alle prime informazioni e a quanto scrive "Il Quotidiano di Puglia", tutto è accaduto in una struttura privata di Taranto. Subito dopo l'avvio delle indagini, il pm ha disposto il sequestro della cartella clinica. Il paziente era stato ricoverato per un grave problema al cuore. Si sarebbe sottoposto a una coronografia dalla quale è emersa l'esigenza dell’innesto di un bypass coronarico per superare una ostruzione. Da qui l'intenzione di sottoporlo a una operazione, ma l'uomo ha dovuto attendere 12 giorni. Poi il decesso. La famiglia ha presentato denuncia per far luce su quanto accaduto.

Ora cinque medici sono accusati di omicidio colposo: potranno nominare i propri periti di parte per l’esame autoptico. Resta da capire se l'attesa prima dell'operazione abbia causato la morte del paziente.