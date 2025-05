Muore a 39 anni per una polmonite “curata male”: risarcimento da un milione di euro per i familiari

Nel novembre 2015 un artigiano di 39 anni di Mogliano è morto a causa di una polmonite che non sarebbe stata adeguatamente curata. La responsabilità del decesso è stata attribuita al medico della guardia medica che, dopo averlo visitato, non avrebbe disposto accertamenti. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Venezia: il medico e la Ulss Marca Trevigiana sono stati condannati in solido a pagare un milione di euro di risarcimento.