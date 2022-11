Muore a 25 anni poco prima di diventare padre, la fidanzata: “Il suo cuore batterà nel nostro bimbo” Simone Ricci Picciloni è morto dopo essere uscito di strada alla 3 di domenica, finendo con la propria Peugeot contro un terrapieno a Lugo. Dramma nel dramma, la sua compagna Claudia, è incinta: il 25enne ravennate lo aveva saputo da poco tempo.

"Ora il suo cuore batte dentro di me e lui continuerà a vivere in nostro figlio o figlia che sia. Adesso siamo tutti distrutti. La sua famiglia, io, i suoi migliori amici e i tanti che lo hanno conosciuto apprezzandone la sensibilità". Claudia Mazzolani è la fidanzata di Simone Ricci Picciloni, il 25 anni, di Lugo (Ravenna), vittima dell’incidente stradale avvenuto nella sua città, a poca distanza da casa, quando alle 3.30 nella notte fra sabato 5 e domenica 6 novembre con la sua Peugeot 107 uscito di strada all’altezza del civico 24 ed è rimasto ucciso nel violento impatto.

Dramma nel dramma, Claudia, è incinta: il 25enne aveva saputo da poco tempo che sarebbe diventato padre:

Stava per svenire – racconta al Corriere di Romagna, commossa, Claudia, ricordando il momento in cui l'ha saputo – ed è rimasto qualche secondo senza fiato. Un’emozione unica. Ci siamo abbracciati forte, poi come al suo solito mi ha chiesto ridendo quanti erano. Lui che, il primo giorno che ci siamo conosciuti mi aveva detto che non voleva avere figli e solamente una settimana dopo, col suo solito sorriso, che con me era disposto a ‘farci una squadra di calcio'".

La famiglia di Simone lo sapeva, mentre "ai miei genitori l’avremmo dovuto dire questo mercoledì, il suo giorno libero, durante una cena. E invece lo sono venuti a sapere solamente da me, tra lacrime e disperazione, quella maledetta domenica mattina" spiega, affranta dal dolore, la futura mamma.

In queste ore amici e colleghi di Simone sono stati vicini alla famiglia del giovane (la madre Marinella, il padre Valentino e il fratello maggiore Matteo) e alla stessa Claudia, ricordando quanto Simone fosse sensibile, disponibile e sempre sorridente "È proprio così – conferma Claudia –. Era positivo e leggero, capace sempre di far sorridere e rendere allegri. Tra noi non c’era bisogno di parlarsi per capirsi. Un cuore grande come il suo non lo si trova facilmente".