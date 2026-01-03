Muore a 15 anni per arresto cardiaco mentre gioca a calcetto: indagato il medico dello sport

Paul Nana Ampong, 15 anni

C'è un indagato per la morte del 15enne Paul Nana Ampong, morto a 15 anni a Pordenone mentre giocava una partita di calcetto con gli amici alla vigilia di Natale. Paul era un giovane calciatore tesserato con l'Asd Torre, la squadra per la quale giocava il campionato under 16. A essere indagato, come atto dovuto, è proprio il medico che ha condotto le visite per l'idoneità sportiva.

Il giorno della morte Paul stava giocando con gli amici quando, dopo uno scontro sul campo con un coetaneo, si è accasciato a terra colpito da arresto cardiaco. I familiari che stavano assistendo alla partita hanno subito allertato i soccorsi, e sul posto sono state eseguite le manovre di primo soccorso e rianimazione da parte degli operatori del 118. Il 15enne è stato anche intubato sul campetto prima del viaggio verso l'ospedale civile Santa Maria degli Angeli, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche, ed è morto poco dopo l'arrivo.

A seguito dell'episodio, la Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo d'indagine e indagato il medico sportivo che ha condotto le ultime valutazioni su Paul. A fare chiarezza sarà anche l'autopsia, fissata per l'8 gennaio.