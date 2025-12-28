Chi era Paul Nana Ampong, la Procura chiede i documenti medici del calciatore morto a 15 anni durante una partita

Paul Nana Ampong, 15 anni, è morto per arresto cardiaco durante una partita di calcetto a Pordenone alla Vigilia di Natale. Era una promessa dello sport che amava e tutti lo ricordano per il suo sorriso.

Il 15enne Paul Nana Ampong è morto a Pordenone durante una partita di calcio

Aveva solo 15 anni Paul Nana Ampong, il giovane calciatore morto durante una partita a Pordenone alla Vigilia di Natale. Una simile tragedia non poteva lasciare indifferenti, e in queste ore stanno arrivando messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia della promessa del calcio pordenonese stroncato sul campetto di via Pontinia da un arresto cardiaco.

Paul dato il suo impegno agonistico veniva sottoposto periodicamente a visite mediche, la Procura di Pordenone ha richiesto di entrare in possesso delle cartelle e nelle prossime ore stabilirà se effettuare l'autopsia per stabilire l'esatta causa del malore. L'esame potrebbe essere effettuato già nei prossimi giorni.

La passione per il calcio: "Abbiamo perso un atleta"

Paul era tesserato nelle giovanili dell'Asd Torre, la squadra giovanile della sua città per la quale giocava il campionato under 16. Il giorno della Vigilia di Natale Paul si trovava in campo, a fare quello che più amava: giocare a calcio con i suoi amici. Era una partita come le altre quando all'improvviso si è accasciato al suolo, colto da malore, in seguito a uno scontro sul campetto. A nulla è valso il tempestivo intervento prima degli amici e dei fratelli presenti alla partita, e poi degli operatori sanitari del 118.

Nonostante le manovre di rianimazione, il giovane pordenonese originario del Senegal non ce l'ha fatta. La sua squadra gli ha detto addio con parole commosse ricordando la sua più grande passione: il calcio. Lo ricorda la pagina della squadra per la quale era tesserato: "Non ci sono parole che possano spiegare il vuoto e il senso di smarrimento che ci ha lasciato la notizia. Abbiamo perso un ragazzo e un atleta, ma conserveremo per sempre il sorriso e il senso di leggerezza che Paul riservava ai suoi compagni e ai tecnici che lo seguivano, pur nel suo instancabile e quotidiano impegno nello sport".

L'addio della scuola: "Momento di grande tristezza"

Messaggio di cordoglio anche da parte dell'Istituto Mattiussi-Pertini, la scuola che Paul frequentava: "La nostra comunità scolastica è colpita da un dolore profondo. Ieri è venuto a mancare improvvisamente un nostro allievo. In questo momento di grande tristezza, che ci lascia senza parole, tutta la scuola si stringe con affetto alla famiglia, ai compagni di classe e a chi gli ha voluto bene".

Il cordoglio del Sindaco: "Non ci sono parole sufficienti"

Il sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, ha espresso il proprio cordoglio: "Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa di Paul Nana Ampong, un ragazzo di soli 15 anni che ha perso la vita mentre giocava a calcetto con gli amici".

"Di fronte a una perdita così improvvisa non ci sono parole sufficienti. Mi stringo con affetto e rispetto alla sua famiglia, ai suoi amici, ai compagni di squadra, alla comunità scolastica del Mattiussi Pertini e a tutto il mondo calcistico di Torre, colpiti da un dolore immenso".