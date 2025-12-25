Calciatore under 16 muore dopo uno scontro in campo: colpito da arresto cardiaco

Un giovane calciatore di 15 anni è morto durante una partita a Pordenone

Tragedia a Pordenone: un ragazzo di 15 anni è morto mentre giocava a calcio nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 dicembre. Secondo le ricostruzioni, il giovane si è accasciato sul campo colpito da arresto cardiaco dopo lo scontro accidentale con un coetaneo durante un'azione di gioco.

Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono state eseguite le manovre di primo soccorso e rianimazione, il 15enne è stato anche intubato sul campetto prima del viaggio a sirene spiegate verso l'ospedale civile Santa Maria degli Angeli, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche, ed è morto poco dopo l'arrivo. Il giovane calciatore era tesserato con la formazione under 16 dell'Asd Torre, la scuola calcio di Pordenone.

Una vicenda analoga è avventa recentemente a Palermo, ma l'esito è stato ben diverso. Nel capoluogo siciliano una 19enne colpita da arresto cardiaco in conseguenza di una miocardite fulminante è stata salvata grazie a un messaggio cardiaco durato 1 ora e 47 minuti.