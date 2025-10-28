Mostra i genitali durante l’uscita dei bambini da una scuola: arrestato 72enne di Verona

A Verona, un 72enne è stato arrestato per atti osceni dopo aver mostrato i genitali davanti a una scuola dell’infanzia. Segnalato da una madre, è stato rintracciato su un autobus e fermato dalla polizia.

Un episodio sconcertante è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 27 ottobre, nei pressi di una scuola dell’infanzia di via Brigata Aosta, a Verona. Un uomo di 72 anni è stato arrestato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico dopo essersi denudato e aver mostrato i genitali di fronte all’istituto, proprio durante l’uscita dei bambini.

A dare l’allarme è stata una madre, che ha notato la scena e ha immediatamente contattato la Centrale Operativa della Questura. Restando in costante comunicazione con gli operatori, la donna ha seguito i movimenti dell’uomo, segnalando che stava salendo su un autobus diretto verso Montorio.

Grazie alla tempestiva segnalazione, una pattuglia delle Volanti è riuscita a intercettare il mezzo in via San Marco. Gli agenti, saliti a bordo, hanno individuato subito il sospettato, che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita. L’uomo è stato quindi fermato e condotto negli uffici di polizia di Lungadige Galtarossa per gli accertamenti di rito.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il 72enne si sarebbe abbassato i pantaloni e avrebbe compiuto gesti osceni davanti alla scuola, mentre i piccoli stavano uscendo con genitori e insegnanti.

Informato il Pubblico Ministero di turno, il personale delle Volanti ha proceduto all’arresto dell’uomo. Nella mattinata di oggi il fermo è stato convalidato dal Giudice, che ha disposto per il pensionato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana, presso la stazione dei Carabinieri di San Massimo.