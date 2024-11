Morto per salvare la moglie dall’incidente: “L’ha tirata per il braccio ma non è riuscito a evitare l’impatto”

video suggerito

Roberto Curletto ha dato la propria vita per salvare quella della moglie. Il 76enne, morto il 12 novembre, era stato travolto da un'auto pochi giorni prima a Cervia. La vettura, che ha sbandato per ragioni ancora da chiarire, stava per investire la moglie ma lui l'ha prontamente allontanata, senza tuttavia riuscire a evitare l'impatto.

L'uomo, residente a Varese ma originario del Comasco, era a Cervia in vacanza con la compagna che è rimasta solo leggermente ferita. Il 76enne invece, dopo essere stato colpito dalla vetture e sbalzato a circa 30 metri di distanza, era stato ricoverato in gravissime condizioni. Dopo quattro giorni all'ospedale Bufalini di Cesena, è deceduto.

"Tutta l’Amministrazione comunale di Cervia porge le sue condoglianze ed esprime vicinanza alla famiglia di Roberto Curletto, il turista di Varese che purtroppo ha perso la vita a seguito dell’investimento da parte di un’auto che ha sbandato lo scorso venerdì mentre il signore passeggiava con la moglie sulla ciclopedonale di viale Oriani", ha scritto in un lungo post il sindaco del Comune di Cervia, Matteo Missiroli.

"Dopo essersi accorto del pericolo, il signore è riuscito a tirare per un braccio la moglie portandola fuori dalla traiettoria dell’auto. Lui, invece, purtroppo non è riuscito a evitare l’impatto.Una notizia terribile", ha aggiunto.

Dopo la morte del 76enne, la Procura ha deciso di aprire un'inchiesta e le indagini degli inquirenti sono in corso per fare luce sull'esatta dinamica della vicenda. Alla guida dell'auto che ha travolto Curletto c'era un 74enne di Forlì, che ora rischia l'accusa di omicidio stradale. La vittima lascia moglie e tre figli.

Il funerale dell'uomo avrà luogo domani, sabato 16 novembre 2024, a Saltrio (provincia di Varese) alle ore 15.00. presso la Chiesa Parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso.