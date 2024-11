video suggerito

Cervia, auto sta per investire la moglie. Lui la salva ma viene travolto e muore Prima di essere colpito dalla vettura e sbalzato a circa 30 metri di distanza, Roberto Curletto è riuscito a salvare la moglie afferrandola per un braccio e spostandola dalla traiettoria della macchina.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia a Cervia, in provincia di Ravenna. Roberto Curletto, un uomo di 77 anni di origini varesine che si trovava nella città romagnola per sottoporsi a delle cure termali, è morto due giorni fa all'ospedale ‘Bufalini’ di Cesena dopo quattro giorni di agonia in seguito a un incidente stradale.

Venerdì scorso, il 77enne stava passeggiando con la moglie lungo viale Oriani, quando è stato investito da un'auto. Prima di essere colpito dalla vettura e sbalzato a circa 30 metri di distanza, è riuscito a salvare la moglie afferrandola per un braccio e spostandola dalla traiettoria della macchina, che l'avrebbe colpita in pieno. La donna è rimasta solo leggermente ferita mentre il 77enne è stato ricoverato in gravi condizioni e, dopo quattro giorni all'ospedale Bufalini di Cesena, è deceduto.

La Procura ha deciso dopo la morte di Curletto di aprire un'inchiesta per omicidio stradale sul conducente dell'auto, un 74enne di Forlì. La vittima lascia moglie e tre figli.