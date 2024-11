Chi era Roberto Curletto, morto a Cervia dopo essere stato travolto da un’auto e aver salvato la moglie

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Roberto Curletto, il 76enne deceduto nel pomeriggio di martedì 12 novembre all'ospedale Bufalini di Cesena. Residente a Varese da anni, ma originario della provincia di Como, era andato nella città romagnola insieme alla moglie per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Lo scorso venerdì, però, Curletto è stato travolto da un'auto mentre stava passeggiando lungo un tratto ciclopedonale di Cervia (in provincia di Ravenna) insieme alla moglie. Stando al racconto di alcuni testimoni, il 76enne avrebbe fatto in tempo a spostare la donna, ma sarebbe stato a sua volta centrato in pieno e sbalzato per 30 metri.

La passione per le maratone di Curletto e la vacanza a Cervia con la moglie

Ex funzionario di banca, Curletto era molto conosciuto nel Comasco e a Varese soprattutto per la sua passione per la corsa e per la sua attività nel sociale, in particolare per l'associazione culturale Famiglia Comasca. Il 76enne era un maratoneta e aveva vinto diversi titoli anche dopo aver compiuto i 70 anni.

Curletto aveva deciso, insieme alla moglie, di andare qualche giorno in vacanza a Cervia. Lo scorso venerdì 8 novembre i due stavano passeggiando lungo via Oriani, nel centro della cittadina romagnola, in un tratto riservato ai soli pedoni e ciclisti.

L'incidente e il decesso in ospedale dopo 4 giorni

Ad un certo punto, il 76enne avrebbe notato una Volkswagen che procedeva a zig zag nella loro direzione. Resosi conto del pericolo che stavano correndo, Curletto avrebbe spinto via la moglie salvandola dall'impatto con la vettura, ma venendo di fatto travolto a sua volta. La donna è stata urtata solo di striscio e ha riportato qualche ferita, ma dovrebbe guarire in poco tempo. Il 76enne, invece, è stato sbalzato sull'asfalto a 30 metri di distanza.

Quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto, le condizioni dell'anziano erano apparse subito critiche. Trasportato all'ospedale di Cesena, Curletto è deceduto nel reparto di Rianimazione dopo quattro giorni di ricovero.

La Procura ha aperto un fascicolo di indagine con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Alla guida dell'auto c'era un 74enne originario di Forlì, che ora risulta indagato. I funerali di Curletto si svolgeranno a Saltrio (Varese) il prossimo sabato 16 novembre, nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso.