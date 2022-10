Morto il figlio di Achille Occhetto: “Malcom stroncato da un infarto, sono impietrito” È morto Malcom, figlio di Achille Occhetto, ultimo segretario del Partito Comunista Italiano dal 1988. L’annuncio del padre con un post Facebook: “Sono impietrito”.

A cura di Chiara Ammendola

Achille Occhetto (a sinistra) e il figlio Malcom (a destra)

È morto stroncato fa un infarto Malcom Occhetto, il figlio di Achille, primo segretario del Partito Democratico della Sinistra. A darne notizia è stato il padre attraverso il proprio profilo Facebook: “Mio figlio Malcom è stato stroncato da un infarto a Las Palmas – si legge nel breve post social – lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita”.

Primogenito di Achille e della prima moglie di lui, l’attrice di origine italo-somala Elisa Kadigia Bove, Malcom si trovava sull'isola di Gran Canaria quando è stato colto da malore. In passato aveva lavorato come direttore della fotografia in alcune produzioni cinematografiche. Filmaker e direttore della fotografia, aveva 54 anni.

Piero Fassino: Non ci sono parole per lenire questo immenso dolore

A commentare la notizia anche Piero Fassino, parlamentare Pd ed ex segretario Ds: “Non ci sono parole che possano lenire l’immenso dolore per la perdita di un figlio – scrive su Facebook – un abbraccio affettuoso a Achille Occhetto prostrato dalla improvvisa scomparsa di Malcom”.

Achille Occhetto è stato l'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano dal 1988 e il primo segretario del Partito Democratico della Sinistra fino al 1994, oltre che cofondatore e vicepresidente del Partito del Socialismo Europeo nel 1990. Nel 1994 sfidò Berlusconi nelle elezioni politiche. Dalla prima moglie Occhetto, sposato in seconde nozze ha sposato Aureliana Alberici, ha avuto anche un altro figlio, Massimiliano.