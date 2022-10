Morte Vinitha Nicolò, si indaga per omicidio: “Il cadavere potrebbe essere stato spostato” Si indaga per omicidio sulla morte della 39enne Vinitha Nicolò, ritrovata senza vita a ridosso di un torrente, in Trentino. Gli inquirenti hanno ipotizzato uno spostamento del cadavere dopo la morte.

A cura di Chiara Ammendola

Vinitha Nicolò (Facebook)

Si indaga per omicidio nella morte di Vinitha Nicolò, la barista di 39 anni ritrovata senza vita lo scorso 29 settembre nel fondo di una forra a Ton, in Trentino. Gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi, compresa quella dell'incidente in seguito a una caduta nel Rio Pongaiola, ma gli accertamenti effettuati in questi giorni li hanno spinti a ipotizzare la presenza di una seconda persona sulla scena del ritrovamento.

Le indagini si sono infatti focalizzate anche sulla posizione del corpo di Vinitha che è stato ritrovato a ridosso del torrente, ma tra il sentiero e il fondo della forra è presente della vegetazione che, teoricamente, avrebbe potuto frenare la caduta della donna. Il corpo è stato ritrovato invece ritrovato 40 metri più in basso, sul greto del torrente Pongaiola. Secondo questa ipotesi, il cadavere della 39enne potrebbe essere stato dunque spostato dopo la sua morte. Al momento nel fascicolo per omicidio aperto dalla Procura di Trento non ci sono indagati.

Intanto ieri si sono tenuti i funerali di Vinitha ai quali hanno partecipato in centinaia nella sua Lavis dove si era trasferita per amore. Dopo aver frequentato il liceo da Vinci a Trento, si era laureata in agraria a Bologna. A darle l’addio, mamma Sada, papà Franco e le figlie Annafrancesca e Anastasia, la sorella Roshanti col marito ed i nipotini. A concelebrare il rito, il parroco – da un anno – di Lavis Lamberto Agostini e padre Walter Mattevi dei Pavoniani Artigianelli, istituto nel quale da settembre studia la figlia Annafrancesca.