Trentino, ritrovato in un fiume il cadavere di una donna scomparsa Il cadavere della donna di 39 anni scomparsa mercoledì sera da Vervò è stato ritrovato in fondo a una forra a Toss di Ton, in Val di Non.

A cura di Davide Falcioni

Il cadavere della donna di 39 anni scomparsa mercoledì sera da Vervò è stato ritrovato in fondo a una forra a Toss di Ton, in Val di Non, nella giornata di ieri, giovedì 29 settembre. Fin da subito si era attivata la macchina delle ricerche coordinate dai carabinieri della Compagnia di Cles, con gli operatori del Soccorso alpino, i vigili del fuoco Permanenenti di Trento, i gruppi Sapr e Saf e la speranza era che la 39enne fosse ancora viva.

A dare l'allarme erano stati i suoi familiari mercoledì 28 settembre, quando era stato contattato il Numero unico per le emergenze per un mancato rientro a casa. Immediatamente erano scattate le ricerche con l'ausilio delle unità cinofile e dei droni, che hanno sorvolato la zona nel tentativo di restringere il campo delle operazioni e per cercare di localizzare la donna. Gli esiti delle attività notturne si sono concluse negativamente e sono riprese poi alle prime luci dell'alba.

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 29 settembre, è arrivata la drammatica svolta. Il corpo, ormai senza vita, della 40enne, originaria dello Sri Lanka e residente a Vervò, è stato individuato nelle acque del rio Pongaiola in località Toss, frazione del Comune di Ton. La salma è stata recuperata e riportata a riva dal Nucelo Saf dei permanenti di Trento.

Dopo i primi accertamenti e il nulla osta il cadavere è stato trasferito alla camera mortuaria a disposizione delle autorità. L'ipotesi più probabile è quella dell' incidente ma gli inquirenti in questa fase non escludono nulla. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore della 40enne per stabilire le cause del decesso.