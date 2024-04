video suggerito

Morte Mattia Giani, oggi i funerali del calciatore, la fidanzata: "Le nostre anime si apparterranno sempre" Si sono tenuti oggi, lunedì 22 aprile, i funerali del calciatore 26enne Mattia Giani. Le esequie si sono svolte presso la chiesa di San Romano, a Montopoli Valdarno (PI). La fidanzata Sofia Caruso: "Le nostre anime si apparterranno per sempre"

A cura di Gabriella Mazzeo

È il giorno dell'ultimo saluto al calciatore 26enne Mattia Giani, morto dopo un arresto cardiaco sul campo da calcio di Campi Bisenzio. I funerali si sono tenuti nella chiesa di San Romano, in provincia di Pisa: presenti, oltre a parenti e amici, anche i compagni di squadra. In chiesa anche tante società di calcio, comprese quelle in cui Giani ha giocato.

Durante la cerimonia ha preso la parola anche Sofia Caruso, fidanzata del 26enne, che ha ricordato il calciatore defunto. "Ciao amore mio, oggi è una settimana che non sei più con me e che non sento il tuo respiro. Mi manchi tantissimo, ma non ti preoccupare perché i tuoi amici e la tua famiglia non mi lasceranno mai sola. Ti sento nel mio cuore, so che mi hai promesso che mi avresti sposato. Anche se quel giorno non arriverà mai, le nostre anime si apparterranno per sempre. Ci sono tante persone a salutarti, ti vergogneresti e ne sono certa perché non amavi stare al centro dell'attenzione. Eri fatto così, stavi sempre un passo indietro ma eri gentile e buono. Avevi un sorriso per tutti. Sono fiera di te. Nessun allenatore si è mai lamentato di te, davi l'anima in campo e negli spogliatoi. Il calcio è sempre stata la tua vita. Hai lasciato un vuoto incolmabile: dacci forza e insegnaci a vivere. Sarai sempre la metà del cuore".

Sul caso, la Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per cercare di capire come si sono svolti i soccorsi, compreso il mancato uso del defibrillatore come denunciato più volte dal papà del 26enne. L'autopsia dovrà accertare il problema cardiaco che ha portato l'attaccante del Castelfiorentino United alla morte. La squadra milita nel campionato di Eccellenza e il giovane, che stava giocando in casa del Lanciotto, si è accasciato a terra durante l'ultima partita per non rialzarsi più.

All'uscita dalla chiesa, la bara è stata salutata con un ultimo lungo applauso dalla folla di presenti. I compagni di squadra di Mattia si sono presentati in chiesa con indosso le tute del Castelfiorentino United e hanno abbracciato la famiglia e la fidanzata dell'attaccante 26enne. Ai piedi dell'altare, i compagni hanno voluto lasciare le magliette delle diverse squadre per le quali Giani aveva giocato. Fuori dal Santuario della Madonna di San Romano, centinaia di persone hanno atteso di porgere l'ultimo saluto al calciatore deceduto.