Omicidio del 17enne a Pescara, i risultati dell'autopsia: "Thomas morto rapidamente per lesioni ai polmoni" È andata avanti per diverse ore l'autopsia sul corpo di Thomas, il ragazzo di 17 anni ucciso a Pescara con 25 coltellate da due coetanei. Dall'esame è emerso che a provocare la morte del ragazzo sono state le lesioni che hanno interessato entrambi i polmoni, provocando uno shock emorragico irreversibile. Oggi l'ultimo saluto.

A cura di Eleonora Panseri

È andata avanti per diverse ore l'autopsia sul corpo di Thomas, il ragazzo di 17 anni ucciso a Pescara, nei pressi del parco Baden Powell, con 25 coltellate da due coetanei. Dall'esame è emerso che a provocare la morte del ragazzo sono state le lesioni che hanno interessato entrambi i polmoni, provocando uno shock emorragico irreversibile. Thomas sarebbe morto rapidamente.

L'autopsia, eseguita dal medico legale Cristian D'Ovidio, alla presenza del collega Ildo Polidoro, perito di parte della famiglia della vittima, ha confermato il numero di colpi, 25, emerso in sede di ispezione cadaverica. L'esame è stato lungo e complesso per la necessità di identificare le singole lesioni, ma ha consentito di ricostruire in modo chiaro la dinamica, le cause della morte e quali siano stati i fendenti letali.

I due 16enni accusati dell'omicidio sono stati sottoposti a fermo. L'unico vero intento sarebbe stato "quello di cagionare sofferenza e morte", come si legge in un passaggio del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori dell'Aquila ha convalidato il fermo. Il quadro indiziario, come scrive ancora il giudice, fa "risaltare come causa determinante dell'azione sia l'impulso lesivo, quello di provocare sofferenza e uccidere un essere umano". Un delitto commesso per ‘futili motivi‘, circostanza che è contestata ai due minori.

Oggi l'ultimo saluto nella chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria

Oggi, venerdì 28 giugno, ci sarà l'ultimo saluto a Thomas. I funerali verranno celebrati alle ore 17.oo nella chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.

A officiare la funzione saranno l'arcivescovo della diocesi di Pescara Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, e il parroco don Mario Spadaccini. Per la giornata, il sindaco, Simone Palozzo, ha proclamato il lutto cittadino. "Per chi vuole dare l'ultimo saluto al mio angelo…", scrive sui social, condividendo l'immagine del necrologio, la nonna del ragazzino, che fin da quando lui aveva tre anni e mezzo si era presa cura di lui "come una mamma".

Nel manifesto funebre c'è una foto del 17enne, con i suoi capelli lunghi sulla fronte e il suo volto da bambino. "Ci prepariamo con immenso dolore e profonda commozione a dare il nostro ultimo saluto al nostro piccolo angelo", scrive sui social il sindaco di Rosciano.