Omicidio Pescara, domani i funerali di Thomas. L’ex fidanzatina: “Vuoto indescrivibile” Si svolgeranno domani, venerdì 28 giugno, a Rosciano i funerali di Thomas, il 17enne ucciso a coltellate domenica scorsa nel parco Baden Powell a Pescara. L’ex fidanzatina: “Impensabile arrivare a commettere certi gesti soprattutto per i soldi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Mentre continuano le indagini sull'omicidio di Thomas, il 17enne ucciso a coltellate nel parco Baden Powell a Pescara domenica scorsa, è arrivata la notizia che si svolgeranno domani, venerdì 28 giugno, i funerali del ragazzo. Le esequie si terranno alle 17, nella chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, situata nel cuore del centro storico di Rosciano, in piazza XXIV Maggio. La funzione sarà celebrata da Tommaso Valentinetti, arcivescovo metropolita di Pescara-Penne, e dal parroco don Mario Spadaccini.

Nel piccolo comune abruzzese sarà lutto cittadino. "La nostra comunità è sconvolta – ha detto all'Adnkronos il sindaco Simone Palozzo – e ci prepariamo, con immenso dolore e con. grande commozione, a dare l'ultimo saluto a Thomas, che abbiamo visto crescere".

Il via libera ai funerali è arrivato dopo l'autopsia, eseguita ieri pomeriggio dal medico legale Cristian D'Ovidio e durata sei ore, dalla quale è emerso che il ragazzo è morto per le lesioni che hanno interessato entrambi i polmoni, con uno shock emorragico irreversibile, che ne ha determinato il decesso in poco tempo. Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata attirata con un trappola nel parco di via Sanzio e poi sarebbe stata colpita con almeno 25 coltellate.

Ancora sotto choc è la famiglia del 17enne. Non solo la nonna e la zia ma anche l'ex fidanzatina. "Piango da due giorni. Sono uscita di casa solo oggi, per venire a portare dei fiori alla persona che ho amato di più", ha raccontato la giovane al Messaggero. Ha aggiunto di non conoscere i presunti assassini di Thomas, di un anno più giovani di lui, "ma ne avevo sentito parlare" da alcuni amici comuni, che con la coppia condividevano la passione per il calcio. Li descrivevano come "persone tranquille. Amici anche di Thomas. Io chiedo giustizia, perché è impensabile arrivare a commettere certi gesti soprattutto per i soldi. Lascia un vuoto indescrivibile", ha concluso.