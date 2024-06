video suggerito

Ragazzino di 15 anni trovato morto in un parco a Pescara: "Aveva ferite inferte con un coltello da sub" Un ragazzino di 15 anni è stato trovato morto nel parco Robert Boden Powell a Pescara. L'adolescente sarebbe stato assassinato con un coltello da sub, forse dopo una lite con altri coetanei nell'ambito dello spaccio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un ragazzino di 15 anni è stato trovato morto a Pescara. Secondo le forze dell'ordine chiamate a parco Baden Powell, l'adolescente sarebbe stato assassinato dopo una lite con altri ragazzini. Sul cadavere, le autorità hanno riscontrato diverse ferite da arma da taglio.

Le indagini sono coordinate dalla Polizia di Pescara e sul luogo dell'omicidio si è recato anche il capo della procura, Giuseppe Bellelli. Il cadavere senza vita del 15enne è stato trovato riverso tra le sterpaglie poco lontano da un sottopassaggio nei pressi del parco, luogo di ritrovo dei ragazzi del posto. Addosso alla vittima non sono stati trovati documenti. Sul posto anche il pm presso il Tribunale dei minori di L'Aquila, David Mancini, che ha confermato che si tratta di un omicidio. Con loro anche un'altra magistrata del tribunale dei minori.

Ad allertare i soccorsi intorno alle 21 di ieri sera, un passante che aveva notato il corpo riverso tra le sterpaglie. Gli operatori del 118 hanno provato a rianimarlo e dopo interminabili minuti, hanno dovuto certificarne il decesso. Il 15enne non ancora identificato sarebbe stato ucciso con un coltello da sub e per il momento l'ipotesi più accreditata, secondo chi indaga, è quella di una lite tra baby-spacciatori, ragazzini che ogni sera si ritrovano al campetto sul retro del parco Robert Baden Powell per vendere soprattutto hashish.

Tra le piste accreditate, anche quella di un "regolamento di conti" per motivi legati proprio alla droga. Le indagini sono ancora all'inizio e soltanto gli approfondimenti e gli accertamenti del caso potranno definire con precisione la dinamica dei fatti. Per il momento, gli inquirenti indagano per risalire alla generalità del 15enne ucciso che non aveva documenti con sé al momento dell'aggressione. Una mano nella risoluzione del caso potrebbe facilmente essere fornita anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.