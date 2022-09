Morta la cantante lirica Renata Ongaro, il corpo trovato dopo giorni: non è riuscita a chiedere aiuto È morta a 96 anni la cantante lirica Renata Ongaro. Il corpo trovato nella sua casa di Firenze dopo giorni dalla morte: colta da malore non è riuscita a chiedere aiuto.

A cura di Chiara Ammendola

Giaceva sul pavimento del bagno da almeno due giorni il corpo ormai senza vita di Renata Ongaro, celebre cantante lirica, trovata morta martedì nella sua casa di Firenze. A ucciderla probabilmente un malore che non le ha lasciato scampo: nonostante i suoi 96 anni Renata Ongaro viveva da sola nel suo appartamento di Via Tozzetti.

A lanciare l'allarme sono stati vicini allarmati dal fatto di non averla vista per due giorni. Preoccupazione che si è associata a quella dei parenti che hanno provato a contattarla telefonicamente senza però ricevere risposta. A quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco che insieme con il personale del 118 sono entrati nell'appartamento della donna che hanno trovato riversa in bagno. A nulla è valso il tentativo dei soccorritori di rianimarla, Ongaro era già morta da diverse ora e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Originaria di Savona ma residente a Firenze ormai da anni, la cantante lirica nota in tutto il mondo aveva scelto il capoluogo toscano per lavoro, ma poi vi era rimasta per amore con il marito Filippo De Sanctis, direttore d'orchestra. Ha interpretato alcune delle opere più famose di tutti i tempi come Il Barbiere di Siviglia ed è stata insegnante al Cherubini oltre ad aver lavorato in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani come quelli di Venezia, Palermo, Firenze, Milano, Spoleto, Piacenza e Trieste.

Tanti i messaggi di cordoglio a lei dedicati in questi giorni. “Cara Renata, non ci raccontavi quasi mai della tua carriera, solo alcuni sprazzi in via confidenziale, ma ti ringrazio per il grande patrimonio culturale che mi hai comunicato e la professionalità che mi hai trasmesso”, scrive una sua allieva su Facebook. I vicini e i tanti che la conoscevano la descrivono come una donna elegante e generosa. “Quanta allegria, quanto amore per l’opera e la musica, quanta dedizione all’insegnamento – si legge in un altro post social – tutto questo e molto di più è stata Renata Ongaro, la mia Maestra”.