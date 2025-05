Morta Chiara Pennuti, la 27enne raccontava il tumore in un podcast: “Il suo sorriso per gli altri”

video suggerito

“Con profonda dispiacere vi informiamo che Chiara Pennuti è venuta a mancare”, con questo messaggio, apparso ieri sul suo profilo Instagram, parenti e amici hanno comunicato la prematura morte della 27enne originaria di Forlì che raccontava la convivenza col tumore in un podcast, “Una Zebra in Corsia”, in cui ha dato voce a medici, infermieri e pazienti.

La giovane è deceduta domenica nella sua casa dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute a causa di un sarcoma sinoviale, forma rara di tumore che colpisce i tessuti molli. Laureata in ingegneria aerospaziale, Chiara Pennuti lavorava in Germania nel settore dei razzi spaziali ed era stata presidente di EuroAvia, rete europea di studenti dell'aerospazio, quando scoprì di essere stata colpita dalla malattia.

Tutto è cambiato per lei nel 2020 quando, dopo diversi sintomi e analisi mediche, arrivò la terribile diagnosi. Dopo lo sconforto iniziale, però, la giovane decise di trasformate il suo calvario in qualcosa di utile per gli altri, sempre col sorriso.

"Chiara era una persona speciale, il suo sorriso, il suo spirito ironico, la sua lucidità hanno illuminato anche i momenti più difficili” hanno ricordato i genitori al Resto del Carlino, aggiungendo: “Amava la montagna, il fiume, il mare e l’avventura. Ma amava anche la partecipazione e il pensiero critico. Era capace di costruire connessioni vere, profonde. Era nata di domenica e proprio di domenica se n’è andata”.

Dopo essere tornata in Italia per le cure all’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori ‘Dino Amadori’, aveva deciso di sostenere la ricerca scientifica sui tumori rari dello stesso Irst di Meldola dando il proprio sostegno con una raccolta fondi online. La convivenza con il cancro l’aveva spinta a impegnarsi anche sul fronte dei diritti civili collaborando con l'associazione Luca Coscioni, sostenendo il diritto al suicidio medicalmente assistito, e con Minerva, realtà che promuove la divulgazione scientifica.

La 27enne stava lavorando alla seconda stagione del podcast ma la malattia ha interrotto tutto spezzando per sempre la sua giovane vita. "Questo progetto è stato per lei un modo per trasformare la sofferenza in condivisione e strumento di aiuto per molti", hanno ricordato i parenti. L’ultimo saluto a Chiara Pennuti mercoledì alle 15.30, poi il feretro verrà cremato.