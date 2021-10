Morta cadendo dal balcone a Potenza, indagato il fidanzato di Dora: “Istigazione al suicidio” È indagato per istigazione al suicidio Antonio Capasso, il fidanzato di Dora Lagreca, la 30enne originaria della provincia di Salerno morta sabato notte cadendo dal balcone al quarto piano di un palazzo di via Di Giura, nel rione Parco Aurora a Potenza. Era stato proprio il ragazzo a chiamare i soccorsi dopo la tragedia.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Svolta nel caso relativo alla morte di Dora Lagreca, la 30enne originaria della provincia di Salerno morta sabato notte cadendo dal balcone al quarto piano di un palazzo di via Di Giura, nel rione Parco Aurora a Potenza. È, infatti, indagato per istigazione al suicidio Antonio Capasso, il fidanzato della ragazza. L'uomo ha raccontato ai Carabinieri di aver cercato di fermare la giovane ma di non esserci riuscito. È stato poi lo stesso Capasso a chiamare i soccorsi. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza.

