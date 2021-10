Giallo a Potenza, cade dal balcone al quarto piano mentre è casa col fidanzato: Dora muore a 30 anni Giallo a Potenza, dove Dora Lagreca, 30enne originaria della provincia Salerno, è morta cadendo dal quarto piano di un palazzo dopo aver fatto un volo di 12 metri. Si trovava a casa del fidanzato, che al momento non risulta indagato. Indagini in corso per capire cosa sia successo: attesa per i risultati dell’autopsia.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

È caduta improvvisamente dal quarto piano di un palazzo dove si trova l'appartamento del fidanzato ed è morta quasi immediatamente, poco dopo essere arrivata in ospedale. Dramma a Potenza, dove nella notte tra venerdì e sabato scorso Dora Lagreca, 30enne originaria della provincia di Salerno, ha perso la vita in circostanze poco chiare nel quartiere Aurora del capoluogo lucano. La ragazza è deceduta dopo aver fatto un volo di circa 12 metri. Le ferite riportate erano tanto gravi che i medici del pronto soccorso del San Carlo, nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, non hanno potuto fare nulla per salvarla. È giallo su cosa sia successo. Dora si trovava a casa del fidanzato, un ragazzo di Potenza, con il quale aveva trascorso la serata passando da un locale all'altro come testimoniano alcune stories condivise su Instagram. Il giovane non risulta essere indagato ed è stato lui a chiamare 118 e i carabinieri, quando, poco dopo le due di notte, si è registrato l'episodio. È stato sentito a lungo dagli inquirenti, i quali, al termine di una giornata di accertamenti, rilievi e testimonianze non hanno iscritto nessuno sul registro degli indagati e battono ogni pista.

Le indagini, dunque, continuano, in attesa che venga eseguita all'inizio della prossima settimana l'autopsia sul corpo della giovane per chiarire ulteriormente cosa possa essere successo. Si cercheranno di capire le cause del decesso, e se ci sono segni ulteriori oltre alle ferite riportate in seguito alla caduta sull’asfalto. Saranno esaminati anche il cellulare della donna e altri dispositivi che erano in suo uso. Non è neppure esclusa la presenza di una terza persona, oltre a Dora e il suo fidanzato, ma al momento si tratta solo di ipotesi. Non ci sarebbero neppure testimoni della tragedia consumatisi nella notte tra venerdì e sabato scorsi: i vicini di casa sarebbero stati svegliati dalle sirene dell'ambulanza, ma nessuno è riuscito a vedere cosa sia accaduto negli attimi immediatamente precedenti.

Immagine da Facebook.

Dora da poche settimane aveva ottenuto un posto in una scuola in provincia di Potenza, nel comune di Tito. Per questo aveva lasciato la sua casa a Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati per lei sui social. "Ancora non ci posso credere, questa notizia mi ha spezzato il cuore. Quante serate e quante risate fatte insieme, tantissime confessioni, la vita è ingiusta porta sempre via le persone migliori, avevi tanti sogni da realizzare. Eri una ragazza dolce, gentile, ci sei sempre stata. Voglio ricordarti così felice e sorridente, rimarrai sempre nel mio cuore", ha scritto Giovanna, "Ti ricorderò con il tuo sorriso e l'amore che avevi per i bambini, ma soprattutto il tuo stare vicino al mio piccolo Davide al suo primo anno d'asilo. Solare e bellissima, fai buon viaggio non avrei mai voluto sentire questa brutta notizia..riposa in pace", è il messaggio di Carmen.