Morta a 104 anni Giuseppina Molinari: era stata sorpresa a guidare con la patente scaduta L'ultra centenaria era stata bloccata dai carabinieri di Bondeno all'1 di notte lo scorso marzo: la sua storia aveva fatto il giro d'Italia. Ieri 'Giosè' è morta nella sua Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara.

A cura di Biagio Chiariello

È morta alla veneranda età di 104 anni, nella sua Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara, Giuseppina "Giosè" Molinari. L'anziana aveva catalizzato l'attenzione mediatica dopo che, nella notte tra l'11 e il 12 marzo scorso, era stata sorpresa dai carabinieri di Bondeno a guidare la propria Fiat Panda con patente e assicurazione scadute. Era l'1 di notte, quando stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici.

La notizia si era diffusa rapidamente in tutta Italia, tanto che la stessa vivace signora, in un'intervista successiva, aveva dichiarato di non voler fermarsi e di voler continuare a guidare la Vespa (dato il sequestro della sua auto, in attesa di un possibile rinnovo della patente). Poi è arrivato il suo 104° compleanno. E, come già accennato, ieri il triste annuncio della sua morte.

"Lo sapevo che la patente era già scaduta. Mi dicevo sempre che domani sarei andata a rinnovarla. Poi domani è diventato dopodomani, e dopodomani è diventato dopodomani ancora, e alla fine mi hanno fermato e mi hanno presa. I carabinieri mi hanno detto che non avrei potuto più guidare e ho risposto loro che avrei scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella", aveva raccontato, intervistata dal Corriere della Sera. Nell'attesa, le amiche di Bondeno la raggiungevano in bicicletta.

E aveva rivelato anche il "segreto" della sua longevità: "Niente roba grassa. A 40 anni bisogna lasciare lì perché si crea solo colesterolo nel sangue. E mezzo bicchiere di vino. Mi prende subito alla testa e quindi ne bevo poco."

I funerali di Giosè si terranno sabato 23 novembre alle ore 11 presso la Chiesa di Vigarano Pieve. Il corteo partirà dalla camera mortuaria di Bondeno alle ore 10:45.