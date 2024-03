A 103 in auto con la patente scaduta e senza assicurazione: “Se non posso guidare scrivo a Mattarella” Giuseppina ‘Giose’ Molinari è l’ultracentenaria pizzicata senza patente e senza assicurazione dai carabinieri a Bondeno, in provincia di Ferrara, al volante della sua Fiat Panda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

"I carabinieri mi hanno detto che non avrei potuto più guidare e ho risposto loro che avrei scritto al presidente Sergio Mattarella". Scherza così ‘Giose’, Giuseppina Molinari, l’anziana che, a 103 anni, lunedì notte, poco dopo l’una, è stata fermata a Bondeno, nel Ferrarese, al volante della sua Fiat Panda.

L'ultracentenaria ha spiegato ai militari dell'Arma era partita da Vigarano Pieve per andare a trovare degli amici. Non aveva l'assicurazione e la sua patente era scaduta. "Era un anno che giravo senza. E così mi hanno multata…". Ma ora ha assicurato di aver preso appuntamento per fare la visita di idoneità e rinnovarla. "Era un anno che giravo senza. E così mi hanno multata…"

Lo sapevo che era già scaduta. Mi dicevo “domani vado a rinnovarla”. Poi domani è diventato dopodomani e dopodomani è diventato dopodomani ancora e alla fine mi hanno fermato e mi hanno preso (ride, ndr).

La Panda gli è stata sequestrata, "ma anche quella me la vado a riprendere. Intanto ho già ordinato una piccola Vespa in una concessionaria a Ferrara. L’ho usata per vent’anni, so fare a guidarla. Arriva a giorni", assicura al Corriere della Sera.

Giose non è mai stata sposata. Dopo aver lavorato in uno zuccherificio e in fabbrica a Bondeno, è andata in pensione:

Alla mattina svolgo le faccende di casa poi, nel pomeriggio, dopo pranzo, vado a Bondeno con la bicicletta, a trovare le mie amiche e a mangiare i pasticcini in una pasticceria molto buona. Vado là, mi siedo con la mia Coca Cola e faccio la ricca signora. Per ora di cena rientro a casa e alla sera esco di nuovo. A volte torno a casa anche alle 2 di notte".

Il suo segreto per arrivare così a arzilla a 104 anni: "Niente roba grassa. A 40 anni bisogna lasciare lì perché si crea solo colesterolo nel sangue. E mezzo bicchiere di vino. Mi prende subito alla testa e quindi ne bevo poco".