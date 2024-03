Auto sospetta fermata in piena notte, al volante donna di 103 anni senza patente: “Vado da amici” Il singolare episodio è andato in scena nella notte scorsa quando una pattuglia di carabinieri è accorsa a Bondeno, in provincia di Ferrara, a seguito di una segnalazione che indicava una vettura che procedeva in maniera pericolosa tra le strade cittadine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Quando i carabinieri hanno fermato quell'auto sospetta in piena notte, probabilmente a tutto pensavamo tranne di trovarsi davanti a una signora di ben 103 anni che si aggirava da sola al volante della sua vettura, senza patente e senza assicurazione del veicolo. Il singolare episodio è andato in scena nella notte tra lunedì e martedì quando una pattuglia dei carabinieri è accorsa in viale della Repubblica a Bondeno, in provincia di Ferrara, a seguito di una segnalazione che indicava una vettura che procedeva in maniera pericolosa tra le strade cittadine.

I militari dell'arma, accorsi sul posto intorno all'una di notte, in poco tempo hanno individuato la vettura bianca indicata dalla segnalazione e quindi bloccato l'auto sospetta, che nel frattempo aveva continuato a procedere in maniera anomala nella stessa zona. A questo punto la prima sorpresa perché al volante vi era una anziana signora che, dai documenti forniti alle forze dell'ordine, risultava nata nel 1920 e cioè con una veneranda età di oltre 103 anni.

Le sorprese però non sono finite qui perché la arzilla pensionata non aveva più la patente di guida, scaduta da ormai due anni e non più rinnovata. Non solo, la vettura con la quale girava in città era senza assicurazione, anche questa ormai scaduta. Vista la situazione, i carabinieri non hanno potuto fare altro che multarla con le sanzioni previste dal Codice della strada mentre il veicolo è stato sequestrato e quindi prelevato e portato via da un carro attrezzi.

Interpellata dai militari, la pensionata ha spiegato che era uscita per andare a trovare alcuni amici in serata ma di essersi persa e quindi, disorientata, ha continuato a girare intorno alle stesse strade del Ferrarese. A questo punto i carabinieri hanno deciso di riaccompagnare la signora a casa per evitarle altre difficoltà.