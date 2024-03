Folle inseguimento nella notte: distrutte due volanti della Polizia, una Fiat Panda e due feriti Pauroso inseguimento nella notte a Catona, nella zona nord di Reggio Calabria. I poliziotti inseguono per 10 km una Fiat Panda che non si era fermata ad un posto di blocco: sia l’utilitaria sia la volante finiscono con lo schiantarsi contro un’altro auto della polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'alt della polizia non rispettato, l'auto che forza il posto di blocco e inizia l'inseguimento con la volante, poi lo schianto.

Panico ieri sera a Catona, periferia nord di Reggio Calabria: poco poco dopo le 23 quando, gli agenti impegnati nei controlli di routine hanno intimato di fermarsi a un automobilista alla guida di una Fiat Panda.

Quest’ultimo però non ha obbedito all’ordine e si è dato alla fuga sulla via Nazionale dove la polizia aveva posizionato di traverso sulla carreggiata una seconda volante per impedire il transito alle auto. Il conducente dell'utilitaria non si è fermato neanche in questo caso e ha distrutto la volante finendo contro un lampione.

L'alta velocità non ha consentito nemmeno alla prima volante di frenare: inevitabile l'impatto con l'auto messa di traverso dai colleghi.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118. Per un agente e per l’uomo alla guida della Fiat Panda si è reso necessario il trasporto in ospedale. Complessivamente sono tre le auto distrutte, di cui due della Polizia ed una quella dei fuggitivi.. Questi ultimi, in base alle prime informazioni, apparterebbero alla comunità Rom locale.

Oltre a esprimere “auguri di pronta guarigione al collega rimasto ferito”, il segretario generale del Sap, Stefano Paoloni, ha ricordato che: “Episodi del genere dimostrano, ancora una volta, quanto sia rischiosa la nostra professione. Mostriamo profondo apprezzamento per i colleghi che, nonostante l’evidente rischio al quale erano esposti, non hanno esitato a fare il loro dovere per garantire il rispetto delle regole e della legge”.