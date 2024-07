video suggerito

Resti umani nascosti in due valigie, svolta nel caso: arrestato un 34enne a Bristol La polizia britannica ha arrestato un uomo di 34 anni a Bristol nell'ambito dell'indagine relativa ai resti di due persone rinvenuti in due valigie abbandonate sul ponte sospeso di Clifton: cosa sappiamo.

A cura di Susanna Picone

Sarebbe finita la caccia all’uomo nel Regno Unito per il caso dei resti umani trovati in alcune valigie abbandonate mercoledì sul ponte sospeso di Clifton. La polizia britannica ha arrestato un uomo a Bristol nell'ambito dell’indagine.

Si tratterebbe di un uomo di 34 anni che è stato arrestato alla stazione ferroviaria di Temple Meads nelle prime ore di oggi, sabato 13 luglio, da agenti armati della polizia di Avon e Somerset. La polizia ha anche dichiarato di considerare concluse le ricerche in relazione a quanto accaduto.

A quanto si apprende, il 34enne è stato arrestato a seguito di un'operazione congiunta condotta dalla Polizia metropolitana (Met) e da quella locale di Avon e Somerset. “Questo è uno sviluppo significativo della nostra indagine e vorrei ringraziare i cittadini per il loro sostegno. Comprendiamo le preoccupazioni delle comunità locali sia a Bristol che a Londra e gli agenti resteranno nelle aree di Clifton e Shepherd's Bush nei prossimi giorni per rassicurare le persone colpite da questo tragico incidente”, ha dichiarato il vice commissario della Met, Andy Valentine.

L’arrestato verrà trasferito a Londra per essere interrogato. Prima di lui, in relazione al macabro ritrovamento avvenuto sul famoso ponte di Bristol, era stato arrestato e poi rilasciato senza accuse un trentaseienne. Le indagini sono in corso da quando mercoledì sono state trovate le valigie con i resti umani.

Chi indaga ritiene di conoscere l'identità delle due vittime – si tratterebbe di due uomini – ma l'identificazione ufficiale deve ancora avvenire. Altri resti umani che potrebbero essere collegati a quelli delle valigie sono stati trovati in un appartamento nella zona ovest di Londra. La polizia in queste ore sta cercando di localizzare e informare i loro familiari delle vittime.