Violento scontro tra auto e moto nella notte: morto il 19enne Tommaso Comelei Tragico incidente nella notte a Prato, tra le frazioni di Tobbiana e Casale, dove è morto un ragazzo di 19 anni. La giovane vittima si chiamava Tommaso Comelei. Il giovane era in sella alla sua moto Honda insieme a un amico quando si è scontrato con un'auto perdendo la vita nello schianto.

A cura di Eleonora Panseri

Tragico incidente nella notte a Prato, tra le frazioni di Tobbiana e Casale, dove è morto un ragazzo di 19 anni. La giovane vittima si chiamava Tommaso Comelei, era in sella alla sua moto Honda insieme a un amico quando si è scontrato con un'auto, una Fiat 500, perdendo la vita nello schianto.

Come ricostruito dai quotidiani locali, che hanno riportato la notizia, l’incidente si è verificato pochi minuti dopo la mezzanotte, tra sabato 6 e domenica 7 aprile, all’intersezione tra via dei Cardatori e via dei Legnaioli. Al volante della vettura c’era un uomo di 47 anni. Le cause dell'impatto tra i due mezzi sono ancora al vaglio delle autorità.

Secondo quanto si legge su Il Tirreno, nello scontro il 19enne è stato sbalzato dal mezzo ed è finito contro la recinzione di un’azienda, riportando traumi gravissimi che gli sono costati la vita, e anche l’amico che viaggiava con lui, trasportato in ospedale in codice rosso, ha riportato gravi lesioni. Il ragazzo tuttavia non sarebbe in pericolo di vita, così come il conducente dell'auto che è rimasto ferito solo in modo lieve.

Subito dopo l'incidente, sul posto sono arrivate immediatamente le ambulanze del 118 e il personale sanitario ha tentato, purtroppo senza successo, di rianimare il 19enne. La polizia municipale, anch'essa recatasi sul luogo, ha effettuato tutti i rilievi del caso e sta lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro. È stato anche avvertito il magistrato di turno per l’eventuale autopsia sulla salma del ragazzo.

Tommaso Comelei aveva perso il padre da pochi mesi e si era trasferito di recente insieme alla famiglia a San Marcello Pistoiese. Aveva giocato a rugby, alcuni anni fa, con la squadra dello Gispi Rugby Prato ed è probabile che sabato sera fosse tornato in città per rivedere gli amici e i compagni di squadra. Forse anche per dare una mano nel trasloco che, da quanto si apprende, pare non fosse ancora terminato.