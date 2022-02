Monitoraggio Iss, Rt a 0,73 e calano incidenza e ricoveri Covid: solo una regione a rischio alto Il monitoraggio dell’Iss conferma la discesa dei contagi da coronavirus e dei ricoveri covid in Italia: calano Rt, incidenza e tasso di occupazione ospedali.

A cura di Antonio Palma

L'ultimo monitoraggio dell'Iss conferma la discesa dei contagi da coronavirus e dei ricoveri covid in Italia. Il calo di tutti gli indicatori della situazione dell'emergenza pandemica nel nostro Paese infatti viene convalidata dai dati raccolti nella settimana dal 18 e 24 febbraio 2022. Secondo i dati principali emersi dalla cabina di regia per il monitoraggio settimanale, l’incidenza a livello nazionale è scesa ulteriormente a 552 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 672 della scorsa rilevazione dell'Istituto superiore di sanità. Cala anche l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici nNel periodo 2 febbraio 2022 – 15 febbraio 2022 che si attesta ora a 0,73 con un range che va da 0,68 – 0,82 a seconda delle regioni. Un dato che si conferma al di sotto della soglia epidemica di 1 e in ulteriore calo rispetto allo 0.77 registrato la scorsa settimana.

Tasso di occupazione delle terapie intensiva all'8,4%

Lo stesso andamento si registra anche per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt in questo caso si attesta a 0,76 (0,74-0,78) al 15/2/2022 rispetto al precedente 0,79. Questo significa che anche i ricoveri stano calando costantemente. Una ulteriore conferma in questo senso che arriva sempre dal Monitoraggio dell'Iss arriva dai dati del tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei malati covid. Il tasso di occupazione in terapia intensiva infatti è al 8,4% al 24 febbraio contro il 10,4% del 17 febbraio scorso, un calo di sue punti percentuali in una settimana. Ancora più marcato il calo del tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale che è invece è al 18,5% contro il 22,2% della rilevazione giornaliera del Ministero della Salute di una settimana fa.

Covid, una Regione a rischio Alto sue a rischio moderato

Il monitoraggio dell'Iss indica che solo una Regione o provincia autonoma è classificata a rischio Alto, mentre due Regioni sono classificate a rischio Moderato. Le restanti 18 Regioni invece sono classificate a rischio basso. In totale sono 15 le Regioni/PPAA che riportano almeno una singola allerta di resilienza. Tre Regioni invece riportano molteplici allerte di resilienza.