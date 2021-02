L'indice Rt, cioè l'indice di trasmissibilità del contagio, in Italia è stabile a 0,99, come la scorsa settimana, sfiorando così la soglia di guardia di 1. Tuttavia, la forbice va dallo 0,93 e 1,03, con il margine superiore che dunque resta superiore a 1. È questo quanto emerge dalla bozza del report con l'ultimo monitoraggio settimanale della situazione epidemiologica del nostro Paese realizzato da Istituto superiore della Sanità e Ministero della Salute. Aumenta, però, il numero delle regioni a rischio alto Covid, non solo per quanto riguarda l'Rt ma anche e soprattutto per la pressione sul sistema ospedaliero. Numeri, questi, che saranno decisivi per la decisione del cambio di colori delle regioni che sarà annunciato nelle prossime ore e che entrerà in vigore lunedì prossimo.

L'elenco delle regioni a rischio

Nello specifico, il peggioramento nel livello generale del rischio è stato registrato in cinque regioni, rispetto alla sola Umbria della scorsa settimana. Si tratta di Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, che potrebbero andare verso la zona arancione, e ancora Umbria, attualmente classificato a rischio alto. Diminuisce il numero di quelle classificate a rischio moderato o basso.

Epidemia in peggioramento e problema varianti

"L'epidemia dopo un iniziale lento peggioramento, entra questa settimana nuovamente in una fase in cui si osserva una chiara accelerazione nell'aumento dell'incidenza nazionale – si legge nella bozza del documento della Cabina di Regia -. Alla luce dell'aumentata circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità e del chiaro trend in aumento dell'incidenza su tutto il territorio italiano sono necessarie ulteriori urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari". Ancora, prosegue il report, che "la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine".