Monitoraggio Covid Iss, in calo indice Rt e ricoveri: una regione torna a rischio alto Indice Rt in diminuzione così come l’incidenza. Numeri in calo anche per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Iss sull’andamento Covid in Italia.

A cura di Chiara Ammendola

Continua la scia di dati positivi che emergono dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità insieme con il ministero della Salute sulla diffusione del Covid in Italia. Secondo quanto emerge dal report si registra un ulteriore calo rispetto alla scorsa settimana sia l'indice Rt che l'incidenza settimanale a livello nazionale. Per quanto riguarda i dati sulle singole regioni invece, uno torna a rischio alto mentre due sono a rischio moderato.

Nel periodo che va dall'11 al 24 gennaio 2023, l'Rt è stato pari a 0,68, in diminuzione rispetto alla settimana precedente in cui si è fermato a 0,73, e sotto la soglia epidemica. L'incidenza invece è pari a 58 casi ogni 100mila abitanti, in calo rispetto ai 65 ogni 100mila della scorsa settimana.

In calo i ricoveri in terapia intensiva e nelle aree mediche

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, l'occupazione in terapia intensiva è in calo al 1,8% (con dati fino al 2 febbraio) rispetto al 2,1% del 26 gennaio. I ricoveri nelle aree mediche scendono invece al 5,8% (al 02 febbraio) rispetto al 6,4% della scorsa settimana.

“Una regione è classificata a rischio alto per molteplici allerte di resilienza. Due sono a rischio moderato e diciotto classificate a rischio basso”, sottolinea il report con il monitoraggio settimanale dei dati Covid. “Dieci regioni e province autonome riportano almeno una allerta di resilienza – continua la nota dell'Iss – sei regioni e province autonome riportano molteplici allerte di resilienza”.