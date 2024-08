video suggerito

Molestie su bimba di 7 anni, arrestato a Trento ex pastore evangelico 83enne: l’ammissione in un audio Un ex pastore evangelico di 83 anni è stato arrestato a Trento con l’accusa di aver molestato sessualmente una bambina di 7 anni. Le indagini partite dalla segnalazione di una volontaria della Caritas. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avrebbe molestato sessualmente una bambina di soli 7 anni. Per questo, un ex pastore evangelico di 83 anni è stato arrestato nelle scorse ore a Trento e posto ai domiciliari. L'uomo, secondo quanto si apprende, è indagato per atti sessuali con una minorenne, di cui avrebbe approfittato nel periodo in cui lei e la famiglia, originari del Camerun, sono stati ospitati dal dicembre del 2022 nella comunità con sede in Trentino.

Le indagini son partite dopo che una volontaria della Caritas ha segnalato ai servizi sociali che il padre della piccola, durante una confidenza, le aveva raccontato delle molestie. Da qui la segnalazione dei servizi sociali all'autorità giudiziaria, che ha delegato l'attività d'indagine alla Squadra Mobile. In particolare, sono stati sentiti i genitori della piccola.

Dalle loro dichiarazioni è emerso che i primi sospetti risalivano già all'estate dell'anno scorso, nel 2023. Il padre e la madre della bambina hanno detto però di non aver parlato per soggezione nei confronti del pastore. Tra le numerose testimonianze acquisite e, a sostegno delle accuse, agli atti c'è anche un file audio dove l'ormai ex pastore ammette di aver molestato la piccola. L'83enne è stato sollevato dall'incarico non appena la comunità evangelica è stata informata dell'accaduto.