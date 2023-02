Molestie sessuali a studente 17enne “fragile”, indagato insegnante di sostegno a Genova Un insegnante di sostegno risulta indagato per tentata violenza sessuali ai danni di un alunno 17enne con problemi di apprendimento: avrebbe fatto delle avance molto spinte dopo aver invitato il ragazzo a casa per aiutarlo a fare i compiti. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

Un insegnante di sostegno, dipendente di una scuola superiore ligure, risulta indagato con l'accusa di molestie sessuali nei confronti di uno studente 17enne, che rientra nella categoria dei "fragili".

Il ragazzo non avrebbe alcuna menomazione certificata, ma qualche problema di apprendimento. Il docente lo avrebbe invitato a casa sua, con il pretesto di aiutarlo a fare i compiti ma con il reale obiettivo di fare al ragazzo delle avances molto spinte, arrivando addirittura ad allungare le mani, ma a cui io 17enne avrebbe tuttavia risposto con un secco rifiuto.

Stando a quanto riporta Repubblica Genova, il ragazzo ne ha parlato con un compagno di classe e questo lo ha riferito ad una professoressa che, a sua volta lo ha denunciato alla polizia che ha fatto scattare l'indagine. Il professore è indagato di tentata violenza sessuale.

La Procura di Genova ha inoltre disposto una perquisizione domiciliare, e ha fatto sequestrare il telefonino del professore e il suo computer, alla ricerca di qualche conferma su quanto denunciato.

Per il momento alcuni dei particolari raccontati dalla vittima non avrebbero trovato riscontro. Per questo sulla vicenda, su cui indaga il procuratore Gabriella Dotto, vige il massimo riserbo e tutto viene trattato con cautela.

L’uomo, intanto, che era arrivato in provincia di Genova all’inizio dell’anno scolastico, dopo l’apertura dell’inchiesta ha lasciato la Regione per tornare nella sua città d’origine, nel Centro-Sud.