Molestie a scuola, studentesse di Cosenza denunciano: “Prof. ci palpeggiava, preside rideva” “Mentre il prof. ci palpeggiava la preside ci rideva in faccia” è la denuncia delle studentesse del liceo Valentini-Majorana di Castrolibero in provincia di Cosenza, occupato per i presunti abusi sessuali da parte di un docente.

A cura di Alessia Rabbai

Gli studenti e le studentesse del liceo Valentini–Majorana in mobilitazione (Foto di FEM.IN. Cosentine in lotta)

Dodici studentesse del liceo Valentini-Majorana di Castrolibero, in provincia di Cosenza hanno denunciato presunte molestie subite da un professore di Matematica e Fisica e l'intensione da parte della dirigente scolastica di mettere tutto a tacere. Gli episodi a cui fanno riferimento le adolescenti dell'istituto superiore, sostenute dai coetanei, vedono coinvolto un docente, accusato di averle palpeggiate e chiesto delle loro foto. Le ragazze hanno inoltre denunciato il comportamento della preside, che avrebbe manifestato la volontà d"insabbiare' le loro parole. Le associazioni studentesche, ma anche gli altri insegnanti e i genitori di ragazze e ragazzi che frequentano il liceo hanno chiesto, qualora le violenze vengano confermate, che il professore non solo venga allontanato, ma anche radiato dall'insegnamento, affinché non possa più avvicinarsi ai giovani e commettere nuovi abusi.

"Il prof. ci palpeggiava e la preside ci rideva in faccia"

La Repubblica in un servizio ha racconto le testimonianze di alcune ex studentesse del liceo Valentini-Majorana: "Una mia ex compagna di classe denunciò che il professore faceva continue allusioni al fatto che avesse un seno grande, aveva ossessione per tutto ciò che riguardasse la sfera individuale di una persona – ha raccontato una ex studentessa – Ciò faceva sentire i nostri ex compagni di classe legittimati a farlo a loro volta". "La preside non ha creduto alle parole di una ragazza che è andata da lei per dirle di essere stata abusata – ha spiegato un'altra ex allieva – rideva in faccia alle studentesse che si rivolgevano a lei per chiederle aiuto, oppure rispondeva loro ‘ve la siete cercata".

Gli studenti hanno occupato il liceo Valentini-Majorana

Gli studenti e le studentesse hanno occupato il liceo Valentini-Majorana, per denunciare le presunte violenze: "Abbiamo occupato per combattere un mancato intervento nei confronti di abusi sessuali da parte dei docenti che avvengono da anni". A sostegno degli studenti di Cosenza è intervenuto il centro antiviolenza Roberta Lanzino con la presidente Antonella Veltri, che ha manifestato loro vicinanza e supporto.