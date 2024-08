video suggerito

Modena, ultraleggero precipita in fase di decollo: morto il pilota Un uomo di 71 anni è morto dopo che l’ultraleggero che stava guidando si è schiantato in fase di decollo a Pavullo, nel Modenese. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

foto di archivio

Un velivolo ultraleggero è precipitato questa mattina intorno alle 12.30 a Pavullo, nel Frignano, sull'Appennino modenese. Nello schianto è morto un uomo, il pilota dell'ultraleggero. Non si conosce il nome o il cognome della vittima al momento.

Stando a quanto reso noto, la tragedia si è verificata poco lontano dall'aeroporto di Pavullo. L'ultraleggero sarebbe caduto verticalmente dopo un tentativo di decollo, finendo per schiantarsi in un campo vicino alla recinzione. La causa dell'incidente potrebbe essere legata a problemi avuti dal pilota in fase di decollo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Non risultano feriti. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. Stando alle prime informazioni, l'ultraleggero coinvolto nello schianto sarebbe un aliante e la vittima è un uomo di 71 anni del quale non è stato reso noto il nome.

L'aliante precipitato è finito nel sedime aeroportuale, in prossimità della recinzione che delimita il terreno alla fine della pista di decollo. Sul posto è intervenuto il personale dell'Arma dei carabinieri della compagnia di Pavullo. Attivate le procedure previste dall'agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed è stata informata la procura della Repubblica.

In aggiornamento